DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Motorenbauer Deutz, dessen Aktie am Mittwoch durch einen Shortseller-Bericht unter Druck geraten war, hat zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen des Berichts als unbegründet zurückgewiesen. Der US-Leerverkäufer Ningi Research hatte die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) durch Deutz für 1,6 Milliarden Euro als überteuert und für Deutz-Aktionäre nachteilig kritisiert, und dem Management vorgeworfen, nicht alle Informationen offengelegt zu haben. Deutz teilte mit, mit der FFG-Übernahme den Umbau zu einem breiter aufgestellten und widerstandsfähigeren Konzern vorangetrieben und Rüstung als tragende Säule des Konzerns neben den etablierten Geschäftsbereichen ausgebaut zu haben. FFG sei abei der neue Kern des "Defense-Geschäfts" von Deutz. Der Transaktionswert von FFG sei unter anderem im Rahmen einer umfassenden Due Diligence eingehend geprüft und bestätigt worden. Dabei seien auch die Beteiligungsstruktur der Tochtergesellschaft FFG Industries und die Rechte des Minderheitsgesellschafters berücksichtigt worden. Zudem seien bei der Bewertung im Einklang mit marktüblichen Bewertungsstandards und -praktiken ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries berücksichtigt worden. Laut Ningi Research war den Deutz-Aktionären nie offengelegt worden, dass FFG Industries zu 45 Prozent dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maksym Yefimov gehört. Deutz geht den weiteren Angaben zufolge auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer zudem unverändert davon aus, dass FFG Industries im Konzernabschluss voll konsolidiert wird. Dies hatte der Leerverkäufer infrage gestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei JP Morgan Financials Conference

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Schloss Wachenheim 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,4% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+6,7% gg Vj - GB 08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj - FR 08:45 Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 102 zuvor: 105 - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November PROGNOSE: -18,4 zuvor: -17,9 - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 51,5 1. Umfrage: 51,0 zuvor: 48,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 25.139,00 -1,6 E-Mini-Future S&P-500 7.151,00 -0,6 E-Mini-Future Nasdaq-100 26.278,75 -1,2 Topix (Tokio) 3.674,22 -3,9 Hang-Seng (Hongk.) 22.342,46 -2,2 Shanghai-Comp. 3.515,23 -1,7 Donnerstag: INDEX Schluss +/- % DAX 25.463,81 -1,1 DAX-Future 25.408,00 -1,6 MDAX 29.505,24 -1,3 TecDAX 3.927,10 -0,7 SDAX 17.248,60 -0,8 Euro-Stoxx-50 6.113,86 -0,7 Stoxx-50 5.288,69 -1,0 XDAX 25.227,33 -0,9 Dow-Jones 49.097,06 -2,2 S&P-500 7.175,83 -2,0 Nasdaq Composite 23.879,20 -2,3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kräftigen Kursverlusten dürften Europas Börsen am Freitag in den Handel starten. Der DAX wird rund 2 Prozent niedriger mit 25.235 Punkten indiziert. Die Verwerfungen rund um den Börsengang von Anthropic in den USA dürfte noch eine Weile für volatiles Geschäft sorgen, heißt es im Handel. In den internationalen Portfolios habe man Platz schaffen müssen, um den größten Börsengang aller Zeiten unterzubringen. Mit wegweisend für die weitere Richtung dürfte die Entwicklung bei den Zinserwartungen werden. Hier könnten Erzeugerpreise aus Deutschland einen neuen Impuls bringen. Sie werden im Oktober 7,4 Prozent höher als im Vorjahr erwartet, nochmals deutlich höher als im Vormonat mit einer Jahresrate von 6,7 Prozent.

Rückblick: Leichter - Die Kurse rutschten im Verlauf immer stärker ab. Alle Augen waren auf den US-Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic gerichtet - der größte der Geschichte. An den europäischen Börsen sorgte das bei Technologietiteln aber nur anfangs für eine Erholung. Am Nachmittag sorgte dann der Richtungswechsel an der Wall Street trotz des gelungenen Anthropic-Debüts für Verkäufe auf breiter Front. Als Belastungsfaktor wurde im Handel übergeordnet auch die Erwartung weiter steigender Zinsen genannt. Auch sogenannte defensive Aktien wurden verkauft. Die Stoxx-Subindizes der Pharma- und der Nahrungsmittelbranche verloren 1,7 bzw. 2,0 Prozent und waren die Hauptverlierer. Novartis verloren 3,2 Prozent. Die Schweizer enttäuschten mit dem jährlichen Ziel für das Umsatzwachstum. Der Index der Technologieaktien rettete ein Miniplus von 0,1 Prozent au dem Tag. Laut Händlern drückten hier Umschichtungen in Anthropic. Die Aktie des Halbleiterherstellers Soitec legte nach starken Zahlen und einem erhöhten Ausblick aber um 12 Prozent zu. Alstom sackten um weitere 4,3 Prozent ab, belastet von Spekulationen über eine mögliche Kapitalerhöhung. Mit einem Plus von 9,4 Prozent reagierten Babcock auf deutlich besser als erwartete Halbjahreszahlen. Airbus stemmten sich mit 0,2 Prozent Plus gegen den Markt, beide Unternehmen arbeiten im Bereich Hubschrauber zusammen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Evonik brachen um über 16 Prozent ein, nachdem BASF die Übernahme abgesagt hatte nach zwei abgelehnten Angeboten und laut BASF fehlender Gesprächsbereitschaft von Evonik. BASF gaben um 1,0 Prozent nach. . Rheinmetall litten mit einem Minus von 2,5 Prozent unter einem negativen Bernstein-Kommentar. Deutz zeigten sich mit 0,9 Prozent vom Kursabsturz am Vortag. Das Unternehmen ließ mit einer Stellungnahme zu Vorwürfen eines Leerverkäufers noch auf sich warten. Für Medios ging es um 2,3 Prozent nach oben. Das Spezialpharmaunternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutz zeigten sich auf Tradegate knapp 3 Prozent fester, nachdem der Motorenbauer am Abend auf jüngste Vorwürfe eine Leerverkäufers reagiert hatte (siehe Tagesthema).

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Auch der rekordverdächtige Börsengang von Anthropic vermochte es nicht, die Kursverluste bei Titeln aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz zu stoppen. Im Tageshoch kurz nach der Eröffnungsglocke hatte der Nasdaq-Index noch 2,1 Prozent im Plus gelegen. Marktteilnehmer tatet sich mit Erklärungen für den starken Rückgang auf breiter Front schwer. "Selbst die Bären hatten nach Nvidia und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", sagte Lorenzo Di Mattia, Gründer und Chief Investment Officer des Hedgefonds Sibilla Global Capital. Es habe den Eindruck, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen, Anleger warteten auf eine Erklärung dafür, wie sich Ausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar für die KI-Infrastruktur durch Gewinne rechtfertigen ließen, hieß es an anderer Stelle. Andere Akteure verwiesen auf die Zinserhöhungserwarten als Belastungsfaktor. Am Aktienmarkt gab es kaum einen sicheren Zufluchtsort. Anleger verkauften weiterhin Aktien von Krankenversicherern, die potenziellen regulatorischen Änderungen ausgesetzt sind. Beim Börsendebüt von Anthropic lag der erste Kurs 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Am Ende des Tages stand noch ein Plus von 17 Prozent auf 97,17 Dollar. Eine Rolle bei den Verlusten querbeet dürfte auch gespielt haben, dass Anleger Aktien verkauften, um Platz ihn ihren Portfolios für die Anthropic-Aktie zu schaffen. Im KI-Sektor ging es für AMD nach Anfangsgewinnen um 7,7 Prozent abwärts, Micron gaben um m2,1 Prozent nach und Intel stiegen um 1,9 Prozent. Palo Alto Networks schossen um 6,4 Prozent nach oben - nach einer angehobenen Gewinnprognose sowie der Mitteilung, das KI-Startup Applied Compute zu übernehmen. Alphabet verbilligten sich um 3,5 Prozent, ungeachtet der Vorstellung eines neuen KI-Agenten. An anderer Stelle verloren Walmart 1,0 Prozent nach durchwachsen ausgefallenen Drittquartalszahlen.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,78 -0,02 10 Jahre 5,05 -0,02

Die Renditen sanken nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten des Tages, die eher gegen Zinserhöhungen sprechen. In der Breite sprachen Teilnehmer zudem von Umschichtungen aus dem schlecht laufenden Aktienmarkt in vermeintlich sicherere Anleihen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04 EUR/USD 1,0987 +0,2 0,0021 1,0966 1,0973 EUR/JPY 174,83 -0,2 -0,2900 175,1200 175,2300 EUR/CHF 0,9247 -0,1 -0,0008 0,9255 0,9249 EUR/GBP 0,8377 +0,0 0,0001 0,8376 0,8375 USD/JPY 159,1 -0,4 -0,5700 159,6700 159,6600 GBP/USD 1,3111 +0,2 0,0025 1,3086 1,3101 USD/CNY 6,6692 +0,0 0,0027 6,6665 6,6665 USD/CNH 6,6719 -0,3 -0,0215 6,6934 6,6940 AUS/USD 0,6675 +0,3 0,0019 0,6656 0,6658 Bitcoin/USD 61.800,76 +0,5 298,16 61.502,60 62.297,86

Nach einem volatilen Handelsverlauf mit einer anfänglichen Euro-Erholung und dann wieder -Abschwächung ging der Euro mit 1,0968 Dollar insgesamt wenig verändert aus dem Tag. Der Dollar hielt sich damit in der Nähe des jüngst erreichten 19-Monatshochs, weiter gestützt von der Erwartung steigender US-Leitzinsen.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.553,14 -1,9 -68,56 3.621,70 Silber 41,96 -1,8 -0,78 42,74 Platin 1.312,47 -2,4 -31,78 1.344,25

Der Goldpreis setzte im US-Handel seine Abwärtsbewegung fort, weil höher erwartete Marktzinsen das Edelmetall als Anlage weniger attraktiv machen. Daneben belastete der feste Dollar. Die Feinunze gab um 3,6 Prozent nach auf 3.605 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,00 +1,0 0,79 83,21 Brent/ICE 92,57 +0,6 0,59 91,98

Brent-Öl verteuerte sich um rund 1 Prozent auf 92,72 Dollar. Händler verwiesen auf iranischen Angaben, wonach erneut zwei Supertanker in der Meerenge von Hormus auf Seeminen gelaufen seien.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CHINA - Geldpolitik

China hat seine Leitzinsen unverändert gelassen und setzt diesen Kurs damit seit mehr als einem Jahr fort. Der einjährige Leitzins (Loan Prime Rate, LPR) verharrte bei 3,0 Prozent, der fünfjährige bei 3,5 Prozent.

GROßBRITANNIEN - Konjunktur

Die Stimmung der britischen Verbraucher hat sich im November leicht erholt. Die Research-Gruppe GfK teilte mit, dass der Konsumklimaindikator im Monatsvergleich um 2 Punkte auf minus 22 Punkte gestiegen ist.

JAPAN - Inflation

Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Der Oktoberwert entsprach nahezu den Erwartungen: Eine von dem Datenanbieter Quick durchgeführte Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert.

EVONIK

Die Entscheidung von BASF, die Bemühungen um eine Übernahme des deutschen Chemiekonzerns aufzugeben, beseitigt nach den Worten des Interims-Vorstandsvorsitzenden von Evonik Industries, Claus Rettig, eine Quelle der Unsicherheit für die Mitarbeiter. BASF hatte am Donnerstag entschieden, das Werben um Evonik einzustellen, nachdem zwei Barangebote abgelehnt worden waren.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

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November 20, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)

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