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Warum der Abschluss des dritten Bohrlochs bei Majuba Hill für Investoren interessant sein könnte.

Wenn es Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) schafft, eine aussagekräftige Ressourcenschätzung und in weiterer Folge eine gewinnversprechende Machbarkeitsstudie zu präsentieren, könnte eine ratifizierte Reform der Bergbaugesetze einen zusätzlichen Anreiz für Projektfinanzierer darstellen. Der "Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026" (S. 5653) ist eine überparteiliche Initiative, Eine große Mehrheit stimmte am 10. November für die Einleitung einer Debatte.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR)] -

Zuletzt: COPPER ONE COMPLETES THIRD HOLE OF 2026 PHASE 2 DRILL PROGRAM (MHB-41) AT FLAGSHIP MAJUBA HILL COPPER PROJECT, NEVADA

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) gibt den Abschluss der Bohrung MHB-41 bekannt, der dritten Bohrung ihres Diamantbohrprogramms der Phase 2 im Jahr 2026 mit einer Gesamttiefe von bis zu 10.000 Fuß (ca. 3.048 Meter) im zu 100% unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Majuba Hill (Kupfer-Silber-Gold-Projekt) im Pershing County, Nevada.

MHB-41 erreichte eine Endtiefe von 1.850 Fuß (ca. 564 Meter). Vorläufige geologische Untersuchungen ergaben eine weitverbreitete Verkieselung mit feinkörnigem Pyrit und Chalkopyrit, Turmalinbrekzie in verschiedenen Tiefen sowie Bruchüberzüge, die visuell als Hämatit und Tenorit identifiziert wurden. Diese Beobachtungen liefern zusätzliche geologische Informationen zur Unterstützung der laufenden Bewertung der Alteration und Mineralisierung am Majuba Hill durch das Unternehmen.

News Fazit: Warum der Abschluss des dritten Bohrlochs bei Majuba Hill für Investoren interessant sein könnte

Die eigentliche Bedeutung dieser Nachricht liegt weniger in einer einzelnen Bohrung als vielmehr im Fortschritt eines deutlich erweiterten Explorationsprogramms. Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) arbeitet systematisch daran, das geologische Potenzial ihres Vorzeigeprojekts Majuba Hill in Nevada besser zu verstehen und die Grundlage für einen ersten NI 43-101-Bericht zu schaffen, der durch ausreichende Daten gestützt werden kann.

Die Fertigstellung von MHB-41 liefert weitere vorläufige Kernbeobachtungen für das Phase-2-Programm. Die Bohrtiefe und die beobachteten Alterationsmerkmale können zusammen mit früheren Bohrungen betrachtet werden, eine direkte geologische Korrelation oder Kontinuität der Mineralisierung konnte jedoch noch nicht nachgewiesen werden.

Die eigentliche Bedeutung dieser Nachricht liegt weniger in einem einzelnen Bohrloch als vielmehr im Fortschritt eines deutlich ausgeweiteten Explorationsprogramms. Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) arbeitet daran, das geologische Potenzial seines Vorzeigeprojekts Majuba Hill in Nevada systematisch besser zu verstehen und die Grundlage für eine erste NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung zu schaffen.

1.564 Meter Bohrtiefe: Das Explorationsprogramm macht Fortschritte

Bohrloch MHB-41 erreichte eine Tiefe von 1.850 Fuß beziehungsweise 564 Metern. Dabei wurden mehrere geologisch interessante Merkmale dokumentiert:

Silikifizierung: In einer Tiefe von etwa 177 Metern (580-581 Fuß) zeigt der Bohrkern eine durchgängige Verkieselung mit visuell erkennbarem feinkörnigem Pyrit und Chalkopyrit.

Turmalin-Brekzien: Die Fotos der Kernboxen zeigen Turmalinbrekzie innerhalb der Boxintervalle 808,0-817,6 Fuß und 1.066,7-1.076,3 Fuß diese Boxintervalle stellen aber keine durchgehend mineralisierten Mächtigkeiten dar..

Kupferhaltige Mineralhinweise: Bruchüberzüge: In einer Tiefe von etwa 1.261 Fuß (384 Metern) wurden Überzüge auf einer Bruchfläche vorläufig als Hämatit und Tenorit interpretiert; dies steht unter dem Vorbehalt der technischen Überprüfung.

Eisenmineralisierung: Zusätzlich wurden Hämatit-Überzüge beobachtet.

Diese Beobachtungen sind deshalb interessant, weil sie weitere Informationen über Alteration, Strukturen und mögliche Mineralisierungsprozesse im Majuba-Hill-System liefern.

Wichtig ist allerdings die saubere Einordnung: Es handelt sich um vorläufige visuelle geologische Beobachtungen. Sie belegen weder bestimmte Kupfergehalte noch wirtschaftlich abbaubare Mineralisierung. Dafür sind die Laboranalysen der Bohrkernproben entscheidend.

Die Vorgeschichte macht MHB-41 besonders interessant

Die aktuelle Meldung sollte nicht isoliert betrachtet werden. Gerade die Abfolge der vergangenen Bohrmeldungen zeigt, warum die neuen Beobachtungen für die weitere Exploration relevant sein könnten.

30. Oktober 2026 - MHB-39: Sichtbares gediegenes Kupfer

Das erste Bohrloch der neuen Phase 2 erreichte 1.460 Fuß (445 Meter) und wurde wegen anhaltender Silifizierung tiefer als ursprünglich geplant gebohrt. Im Bohrkern wurde visuell identifiziertes gediegenes Kupfer dokumentiert. Auch Kupferoxide wurden beobachtet.

6. November 2026 - MHB-40: Hinweise auf ein Porphyrsystem

Das zweite Bohrloch erreichte 1.615 Fuß (492 Meter). Die geologische Protokollierung identifizierte mögliche D-Typ-Adern in Verbindung mit einer ausgeprägten phyllischen Alteration aus Quarz, Serizit und Pyrit. Das Unternehmen sieht darin Ansatzpunkte für die weitere geologische Interpretation. Copper One

November 2026 - MHB-41: Weitere Alterations- und Mineralisierungshinweise

Nun wurden im dritten Bohrloch erneut Silifizierung, Chalkopyrit, Turmalin-Brekzien sowie optisch identifizierte Hämatit- und Tenorit-Überzüge dokumentiert. MHB-41 erreichte 1.850 Fuß (564 Meter).

Warum diese Abfolge wichtig sein könnte:

Die drei Bohrungen liefern unterschiedliche geologische Erkenntnisse, die zur Bewertung eines hydrothermalen Kupfersystems beitragen können. Ihr Zusammenhang, ihre Kontinuität und ihre wirtschaftliche Bedeutung müssen noch durch weitere Untersuchungen ermittelt werden.

Besonders interessant ist dabei, dass die Bohrungen nicht einfach nur auf sichtbare Kupfermineralien abzielen. Die Untersuchung von Alterationszonen, Brekzien und Aderstrukturen kann helfen, die Geometrie und die möglichen Mineralisierungszentren des Systems besser zu verstehen.

Das ist gerade bei einem Porphyr-Kupferprojekt von Bedeutung.

Allerdings lässt sich aus den bisherigen visuellen Beobachtungen noch nicht ableiten, ob die Mineralisierung zusammenhängend, ausreichend mächtig oder wirtschaftlich interessant ist.

Historische Bohrergebnisse liefern einen zusätzlichen Anhaltspunkt

Majuba Hill verfügt bereits über eine umfangreiche Explorationshistorie. Mehr als 95.000 Fuß (28.956 Meter) wurden in über 100 Bohrlöchern niedergebracht.

Besonders erwähnenswert sind einige frühere Analyseergebnisse:

Bohrloch Historisches Ergebnis MHB-30 66,4 m mit 1,35% Kupfer und 73,4 g/t Silber MHB-30 darin 22,6 m mit 2,60% Kupfer MHB-32 115,7 m mit 0,33% Kupfer und 16,97 g/t Silber MHB-32 darin 25,9 m mit 0,64% Kupfer MHB-34 152,4 m mit 0,21% Kupfer

Quelle und Warnhinweis zu den historischen Ergebnissen: Copper One Resources Corp., Pressemitteilung vom 19. Juni 2026, "Aktuelle ausgewählte Bohrungen im Projekt Majuba Hill" (MHB-30, MHB-32 und MHB-34). Diese früheren Bohrergebnisse stammen aus der Zeit vor der Übernahme durch Copper One und wurden von Copper One nicht unabhängig verifiziert. Die angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrlochlänge; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bestimmt. Die historischen Ergebnisse entsprechen nicht den Analysen von MHB-41.

Ein besonders wichtiger nächster Schritt ist daher die Verknüpfung der neuen geologischen Beobachtungen mit den Laborergebnissen.

Ein möglicher Kurstreiber: Die ausstehenden Laborergebnisse

Aus Anlegersicht ist die zeitliche Abfolge interessant.

Frühere Unternehmensmitteilungen deuteten darauf hin, dass die Laboranalysen des Phase-1-Programms (1.224 Meter Tiefe) aus dem Jahr 2026 noch ausstehen. Gleichzeitig läuft das deutlich erweiterte Phase-2-Programm bereits.

Es gibt zwei verschiedene Quellen für potenziell nützliche technische Informationen:

Phase 1: Ausstehende Laboranalysen könnten zeigen, welche Kupfer-, Silber- und gegebenenfalls Goldgehalte tatsächlich in den untersuchten Bohrkernen enthalten sind. Phase 2: Die laufenden Bohrungen und die geologische Protokollierung liefern zusätzliche geologische Informationen und können neue Erkenntnisse über die Geometrie und Charakteristik des Systems ermöglichen.

Die Kombination ist interessant, weil Laborergebnisse aus Phase 1 und neue Erkenntnisse aus Phase 2 zusammen ein besseres Gesamtbild liefern könnten. Ob sich daraus eine positive Neubewertung ergibt, hängt allerdings wesentlich von den tatsächlichen Analyseergebnissen ab.

Warum auch der Standort Nevada eine Rolle spielt

Majuba Hill befindet sich im US-Bundesstaat Nevada, einer etablierten Bergbauregion. Laut Unternehmensangaben verfügt das Projekt über ganzjährig zugängliche Straßen, Stromversorgung in der Nähe und Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften.

Laut der jährlichen Umfrage des Fraser Institutes unter Bergbauunternehmen 2025, die am 26. Februar 2026 veröffentlicht wurde, belegte Nevada weltweit den ersten Platz unter 68 Jurisdiktionen im Investitionsattraktivitätsindex, der sowohl das Mineralpotenzial als auch die Regierungspolitik hinsichtlich Explorations- und Bergbauinvestitionen bewertet.

Das sind potenziell vorteilhafte Rahmenbedingungen für die weitere Exploration.

Hinzu kommt die strategische Bedeutung von Kupfer: Elektrifizierung, Netzausbau, Rechenzentren und KI-Infrastruktur benötigen erhebliche Mengen des Industriemetalls.

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) positioniert Majuba Hill deshalb in einem Marktumfeld, in dem die langfristige Sicherung zusätzlicher nordamerikanischer Kupferversorgung zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Wichtig: Eine positive Kupfermarktentwicklung ist kein Beleg für die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Diese muss erst durch weitere Exploration, technische Untersuchungen und gegebenenfalls eine Ressourcenschätzung nachgewiesen werden.

Was bedeutet das für die weitere Entwicklung von Copper One?

Aus Investorensicht lassen sich drei potenzielle Entwicklungstreiber identifizieren:

Geologische Bestätigung: Weitere Bohrungen könnten helfen, die bisher bekannten Mineralisierungszonen und ihre Ausdehnung besser einzugrenzen.

Analytische Bestätigung: Die ausstehenden Laborergebnisse könnten zeigen, ob sich die visuellen Hinweise auch in relevanten Kupfergehalten widerspiegeln.

Ressourcenpotenzial: Das Phase-2-Programm, das bis zu einer Tiefe von 10.000 Fuß reicht, unterstützt das erklärte längerfristige Ziel des Unternehmens, die für eine erste Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 erforderlichen Daten zu ermitteln; eine solche Schätzung ist jedoch nicht garantiert.

Dabei sollte man aber dennoch nicht vergessen: Das Unternehmen verfügt noch über keine ausgewiesene Mineralressource für Majuba Hill. Ob das Projekt wirtschaftlich entwickelt werden kann, ist weiterhin offen.

Fazit: Warum diese Nachricht auf den Radar von Investoren gehört

Die News von 13.,November ist für sich genommen kein spektakulärer neuer Kupferfund. Sie ist vielmehr ein weiterer Baustein in einer Explorationsgeschichte, die durch mehrere interessante Entwicklungen geprägt ist.

Die Explorationssequenz umfasst bereits gemeldete historische Kupfer- und Silberanalysen, die Erweiterung von Phase 2 auf bis zu 10.000 Fuß, visuelle Beobachtungen von gediegenem Kupfer in MHB-39, mögliche D-Typ-Gänge in MHB-40 sowie vorläufige Alterations- und Mineralbeobachtungen in MHB-41. Jeder Befund hat unterschiedliche Beweisgrenzen.

Das Entscheidende ist die zunehmende Datengrundlage, mit der Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) das geologische Modell von Majuba Hill untersucht.

Für interessierte Marktbeobachter dürfte insbesondere die Kombination aus den noch ausstehenden Phase-1-Laborergebnissen und dem fortschreitenden Phase-2-Bohrprogramm relevant sein. Hier könnten in den kommenden Wochen weitere Informationen entstehen, die eine bessere Beurteilung des Projekts ermöglichen.

Ob diese Informationen tatsächlich zu einer Neubewertung der Aktie führen, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen.

Unsere Einschätzung: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) ist ein spekulatives Mineralexplorationsunternehmen. Die Erkenntnisse der jüngsten Bohrungen und die historische Mineralisierung machen Majuba Hill zu einem Projekt, das es wert ist, beobachtet zu werden. Eine Investitionsentscheidung sollte jedoch erst nach Prüfung der vollständigen Unternehmensinformationen, der damit verbundenen Risiken und der eigenen Risikotoleranz getroffen werden.

Copper One Resources Corp.

WKN: A42AGR, CSE: CEXY

Für Anleger ist dabei vor allem eine Frage interessant: Kann es Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) gelingen, aus seinen Explorationsprojekten wirtschaftlich relevante Lagerstätten zu entwickeln? Die laufenden Bohrprogramme und die Erweiterung des Projektportfolios liefern jedoch konkrete Ansatzpunkte, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu verfolgen.

Nevada Kupfer Exploration - Majuba Hill: Das Herzstück der Kupfer-Story

Wer verstehen möchte, worauf die Investment-Story von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) basiert, sollte einen Blick auf das Majuba-Hill-Projekt im US-Bundesstaat Nevada werfen. Das Unternehmen verfolgt dort das Ziel, ein geologisch vielversprechendes Kupfer-Silber-Gold-System systematisch zu untersuchen und dessen Größe und Kontinuität besser zu verstehen.

Die Ausgangsbasis ist durchaus interessant: Nach Unternehmensangaben wurden auf Majuba Hill bereits mehr als 27.400 Meter in über 100 Bohrlöchern niedergebracht. Diese historischen und neueren Daten können helfen, aussichtsreiche Zielgebiete für weitere Bohrungen einzugrenzen.

Hinweis zu den historischen Bohrergebnissen von Majuba Hill: Die nachfolgenden Zahlen wurden nicht unabhängig anhand ihrer ursprünglichen Veröffentlichungen überprüft. Die Meldung zu RED-26-04 bestätigt diese Angaben nicht. Vor einer Verwendung sollten die ursprünglichen Bohrlochkennungen, Probenahme- und Analysemethoden, Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC), die Zusammenhänge der Bohrabschnitte und die tatsächlichen Mächtigkeiten überprüft werden. Die angegebenen Längen beziehen sich auf Abschnitte entlang des Bohrlochs und stellen keine nachgewiesenen tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Ausgewählte Abschnitte müssen weder für das gesamte Projekt repräsentativ sein noch eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte belegen.

Bisherige Highlights:

218 Fuß (66,4 m) mit 1,35% Cu und 73,4 g/t Ag, ab der Oberfläche. Darin enthalten: 74 Fuß (22,6 m) mit 2,6% Cu und 30,1 g/t Ag.

10 Fuß (3,0 m) mit 4,36% Cu und 35,65 g/t Ag. Dieser Abschnitt liegt innerhalb von 40 Fuß (12,2 m) mit 1,36% Cu und 13,33 g/t Ag.

85 Fuß (25,9 m) mit 0,64% Cu und 50,89 g/t Ag.

169,5 Fuß (51,7 m) mit 0,41% Cu und 9,51 g/t Ag. Der Abschnitt enthält die zuvor genannten 12,2 Meter mit 1,36% Cu.

500 Fuß (152,4 m) mit 0,21% Cu, von 368,8 bis 521,2 Metern Bohrtiefe. Darin enthalten sind 62,5 Meter mit 0,27% Cu sowie 16,8 Meter mit 0,41% Cu.

Im September 2026 kündigte Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) eine erhebliche Ausweitung des geplanten Phase-2-Bohrprogramms auf bis zu 10.000 Fuß beziehungsweise rund 3.048 Meter an. Damit will das Unternehmen weitere priorisierte Ziele testen und die Datengrundlage für eine mögliche erste Mineralressourcenschätzung verbessern. Die Ergebnisse des abgeschlossenen Phase-1-Programms standen bei Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung noch aus

Warum ist das für Anleger relevant? Bei Explorationsunternehmen können belastbare Bohrergebnisse ein wichtiger Wendepunkt sein. Bestätigen Laboranalysen die geologischen Erwartungen, kann sich das Verständnis eines Projekts wesentlich verbessern.

Redonda: Kupfer im Bohrkern - jetzt zählen die Laborergebnisse

Neben Nevada rückt auch das Redonda-Projekt in British Columbia in den Mittelpunkt. Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) hält nach Unternehmensangaben 100 Prozent an diesem rund 2.746 Hektar großen Projekt, das auf ein Kupfer-Molybdän-Porphyrsystem ausgerichtet ist.

Am 9. September 2026 meldete das Unternehmen die visuelle Identifizierung von gediegenem Kupfer im Bohrloch RED-26-02, in einer Tiefe von etwa 40 Metern. Die Bohrung wurde anschließend bis auf 425,8 Meter vorangetrieben. Am 2. Oktober meldete Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) den Beginn des dritten geplanten Bohrlochs RED-26-03 im Rahmen eines vollständig finanzierten Bohrprogramms über insgesamt 2.400 Meter, das mittlerweile, bei einer Neigung von -75 Grad, auf die endgültige Tiefe von 234,69 Meter getrieben wurde.

Das sind konkrete Explorationsfortschritte. Entscheidend ist jedoch die fachliche Einordnung: Sichtbares Kupfer ist noch kein Nachweis eines bestimmten Kupfergehalts oder einer wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätte. Dafür sind Laboranalysen und weitere geologische Untersuchungen erforderlich. Genau diese Ergebnisse werden für die Beurteilung des Projekts maßgeblich sein.

Hinweis zu den historischen Bohrergebnissen von Redonda: Die nachfolgenden Zahlen wurden nicht unabhängig anhand ihrer ursprünglichen Veröffentlichungen überprüft. Die Meldung zu RED-26-04 bestätigt diese Angaben nicht. Vor einer Verwendung sollten die ursprünglichen Bohrlochkennungen, Probenahme- und Analysemethoden, QA/QC-Verfahren, die Zusammenhänge der Bohrabschnitte und die tatsächlichen Mächtigkeiten überprüft werden. Die angegebenen Längen beziehen sich auf Abschnitte entlang des Bohrlochs und stellen keine nachgewiesenen tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Ausgewählte Abschnitte müssen weder für das gesamte Projekt repräsentativ sein noch eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte belegen.

Bisherige Highlights

25-01 (2025): 350,05 m, 0,244% Kupfer, 112 ppm Moly

23-05 (2023), 142,6 mit 0,279% Kupfer, 281ppm Moly

25-01 (2025), 510,74 m mit 0,1801% Kupfer, 86 ppm Moly

23-02 (2023) 108,0 m mit 0,251% Kupfer, 250 ppm Moly

23-03 (2023) 77,3 m mit 0,323% Kupfer, 197 ppm Moly

Das Portfolio wächst: Utah und Labrador kommen hinzu

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) beschränkt sich nicht auf die isherigen Kernprojekte. Mit dem Sport-Projekt in Utah hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert. Die Übernahme der Rooinek Mining Corp., die 108 Mineralclaims in Utah hält, wurde laut Unternehmensmitteilung am 28. September 2026 abgeschlossen. Bei ersten Oberflächenproben am Sport-Projekt wurden zuvor Kupferwerte von bis zu 1,155 Prozent gemeldet. Solche Stichproben können interessante Zielgebiete anzeigen, sind zwangsläufig aber nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt einer Lagerstätte.

Am 7. Oktober 2026 folgte eine weitere angekündigte Expansion: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) schloss eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den Sword-&-Gossan-Mineralgrundstücken in Labrador, Kanada. Das etwa 3.900 Hektar große Gebiet umfasst nach Unternehmensangaben historisch bebohrte Bereiche eines magmatischen Sulfidsystems sowie bislang ungeprüfte elektromagnetische Leiter. Die Transaktion ist als angekündigter Erwerb zu behandeln; ihr Abschluss und die Erfüllung der Vertragsbedingungen sind gesondert zu beurteilen.

Damit entwickelt sich Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) von einer auf einzelne Kernprojekte ausgerichteten Explorationsgesellschaft zu einem breiter aufgestellten nordamerikanischen Rohstoffexplorer. Mehr Projekte bedeuten mehr potenzielle Entdeckungsmöglichkeiten.

Finanzierung: Ein wichtiger Baustein für die nächsten Schritte

Exploration kostet Geld. Bohrgeräte, geologische Auswertungen, Laboranalysen und die Erschließung neuer Bohrstandorte müssen finanziert werden, lange bevor ein Projekt Einnahmen erwirtschaftet.

Hier ist eine Meldung vom 29. September 2026 relevant: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) gab den Abschluss einer Finanzierung über insgesamt 7.955.900 kanadische Dollar durch die Ausgabe von Special Warrants bekannt.

Die Finanzierung kann dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum für seine Explorationspläne verschaffen.

Warum Kupfer für die nächsten Jahre interessant bleiben könnte

Die Welt digitalisiert sich in einem atemberaubenden Tempo. Künstliche Intelligenz verändert ganze Branchen, Rechenzentren entstehen in immer größeren Dimensionen, Stromnetze müssen ausgebaut werden und die Elektrifizierung schreitet voran. Doch hinter dieser technologischen Revolution steht eine häufig unterschätzte Voraussetzung: Kupfer.

Kupfer bleibt dadurch ein spannender Rohstoff für Anleger. Der steigende Bedarf trifft auf strukturelle Herausforderungen bei der Minenproduktion. Das könnte die Preise mittel- bis langfristig weiter antreiben (Quelle) und so den Fokus der Anleger auf Kupferaktien wie Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) verlagern.

Kupfer: Szenario für die kommenden 12 Monate

Aktueller Referenzwert und modellbasierte Prognose, in USD je Pfund. Prognosewerte sind keine garantierten Kurse (Datenquelle).

Für Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) Aktionäre ergibt sich daraus eine interessante Kombination: Das Unternehmen untersucht mehrere Kupfer- beziehungsweise Kupfer-Molybdän- und polymetallische Projekte in Nordamerika, während es seine Explorationsprogramme weiterentwickelt. Ob daraus ein bedeutender Rohstoffproduzent entstehen kann, ist heute noch offen.

In der Unternehmensmeldung zu RED-26-04 wird angegeben, dass die wissenschaftlichen und technischen Informationen von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, geprüft und genehmigt wurden. Er ist ein nicht unabhängiger beratender Geologe von Copper One und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Diese Prüfung bezieht sich auf die Unternehmensmeldung; sie stellt keine Prüfung oder Genehmigung dieses Advertorials oder der darin aufgeführten historischen Bohrergebnisse durch eine qualifizierte Person dar.

Fazit: Eine Explorationsstory mit konkreten Katalysatoren

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) bietet Anlegern Zugang zu einer frühen Phase der nordamerikanischen Kupferexploration. Majuba Hill steht für ein umfangreiches Bohr- und Datenauswertungsprogramm, Redonda für laufende Bohrungen in einem Kupfer-Molybdän-System und Sport sowie Sword & Gossan für die Erweiterung des Projektportfolios.

Die nächsten wichtigen Beobachtungspunkte sind die Laborergebnisse der Bohrprogramme, die weitere Abgrenzung aussichtsreicher Mineralisierungszonen, der Fortschritt der geplanten Mineralressourcenschätzung für Majuba Hill sowie die Finanzierung und Umsetzung der weiteren Explorationsarbeiten.

Die BullVestor-Perspektive: Der Kupferbedarf der modernen Infrastruktur ist ein überzeugendes langfristiges Thema. Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) versucht, sich mit mehreren nordamerikanischen Explorationsprojekten in diesem Umfeld zu positionieren. Für risikobereite Anleger könnte die weitere Entwicklung deshalb interessant sein - vorausgesetzt, sie sind sich bewusst, dass der mögliche Mehrwert einer Exploration erst durch belastbare geologische Daten und letztlich die wirtschaftliche Bewertung der Projekte bestätigt werden muss.

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