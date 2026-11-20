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Fast zwei Jahrzehnte lang wurde Graphen als Wundermaterial der Zukunft gehandelt. Schnellere Batterien, revolutionäre Elektronik, leichtere Flugzeuge und völlig neue Werkstoffe sollten aus einer nur eine Atomlage dünnen Kohlenstoffschicht entstehen. Vieles davon blieb zunächst dort, wo Zukunftstechnologien häufig beginnen: in wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Laboren.

Doch ausgerechnet jetzt könnte die Graphenindustrie einen entscheidenden Punkt erreichen. Das Material wird vielleicht langweilig. Statt spektakulärer Zukunftsvisionen taucht Graphen zunehmend unsichtbar in Beton, Schuhsohlen, Beschichtungen, Asphalt oder Verbundwerkstoffen auf. Der Graphene Flagship zählt inzwischen rund 90 Produkte, die überwiegend im industriellen B2B-Bereich angesiedelt sind.

Bei First Graphene | ASX: FGR | FRA: M11 | OTCQB: FGPHF | ISIN: AU000000FGR3 wird die Entwicklung noch greifbarer. Das Unternehmen spricht inzwischen von rund 40 Kunden, weiteren 50 Unternehmen auf dem Weg durch Freigabeprozesse und einer Pipeline von ungefähr 700 Projekten. Für Graphen könnte genau diese unspektakuläre Industrialisierung am Ende viel wichtiger sein als die nächste große Zukunftsvision.

Das Produkt muss gar nicht aus Graphen bestehen

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen Jahre ist erstaunlich simpel. Graphen muss nicht selbst zum Produkt werden, damit daraus ein kommerzieller Markt entsteht. Häufig reicht eine kleine Materialmenge, die einem bereits vorhandenen Produkt zusätzliche Eigenschaften gibt.

Das britische Unternehmen Directa Plus verfolgt diesen Ansatz beispielsweise bei Asphalt, Textilien, Beschichtungen und anderen industriellen Materialien. Graphen wird dabei nicht zum eigentlichen Verkaufsgegenstand. Es verbessert ein Produkt, das Kunden ohnehin bereits kaufen.

Für die Kommerzialisierung ist genau das ein Vorteil. Ein Bauunternehmen muss nicht plötzlich eine komplett neue Straße bauen. Ein Schuhhersteller muss keinen völlig neuen Schuh erfinden. Ein Hersteller von Verbundwerkstoffen kann seine bestehenden Materialien weiterverwenden und versucht lediglich, deren Eigenschaften gezielt zu verbessern.

Die entscheidende Frage verschiebt sich damit. Früher lautete sie häufig: Was könnte man eines Tages alles mit Graphen machen? Heute lautet sie zunehmend: Ist der zusätzliche Nutzen groß genug, damit ein Hersteller das Material dauerhaft in sein bestehendes Produkt integriert?

Aus 700 Projekten müssen Bestellungen werden

First Graphene liefert dafür einen interessanten Einblick in die kommerzielle Realität. CEO Michael Bell nennt inzwischen rund 40 Kunden, die das Unternehmen bereits bedient. Weitere etwa 50 arbeiten sich durch Freigabe-, Test- und Adoptionsprozesse, während die gesamte Pipeline bei ungefähr 700 Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien liegt.

700 Projekte sind allerdings keine 700 Aufträge. Gerade dieser Unterschied ist für die Graphenindustrie entscheidend. Kunden müssen Materialien testen, Produktionsprozesse anpassen, Qualitätsanforderungen erfüllen und teilweise nachweisen, dass sich ein neues Additiv über Jahre zuverlässig verhält.

Trotzdem gibt es Hinweise, dass sich der Prozess beschleunigt. First Graphene hat nach Angaben Bells allein innerhalb der vergangenen sechs Monate zehn bis zwölf neue Kunden hinzugewonnen. Bei den ersten kommerziellen Anwendungen hatte es teilweise noch mehrere Jahre gedauert, einen Kunden von den ersten Tests bis zur tatsächlichen Nutzung zu begleiten.

Die Größenordnung der Pipeline bekommt dadurch eine andere Bedeutung. Entscheidend ist nicht, ob alle 700 Projekte irgendwann kommerziell werden. Relevant ist vielmehr, wie viele davon durch den Trichter aus Tests, Freigaben und Produktionsstarts gelangen.

Die Fabrik steht längst

Interessant ist auch, dass First Graphene sein grundlegendes Produktionsproblem bereits früh gelöst hat. Die Anlage in Henderson kann nach Angaben Bells ungefähr 100 Tonnen pulverförmiges Graphen pro Jahr produzieren.

Der aktuelle weltweite Absatz des Unternehmens liegt dagegen lediglich bei etwa zwei bis vier Tonnen pro Jahr. Diese enorme Differenz lässt sich sowohl negativ als auch positiv lesen. First Graphene nutzt heute nur einen Bruchteil seiner vorhandenen Kapazität, muss im Erfolgsfall aber nicht zunächst eine komplett neue Fabrik bauen.

Damit liegt der Engpass zunehmend auf der Nachfrageseite. Das Unternehmen muss Kunden nicht mehr nur davon überzeugen, dass Graphen im Labor funktioniert. Es muss zeigen, dass sich der Einsatz wirtschaftlich rechnet und anschließend wiederkehrende Materialbestellungen erzeugt.

Genau deshalb sind neue Produktionskunden wichtiger als spektakuläre Laborwerte. Jede Anwendung, die aus einem Testprogramm in die tatsächliche Fertigung wandert, verkürzt potenziell den Weg für weitere Unternehmen.

Beton, Schuhe und Carbon statt Graphen-Smartphone

Das Portfolio von First Graphene zeigt inzwischen, wie unspektakulär ein erfolgreicher Graphenmarkt aussehen könnte. Im Zementgeschäft arbeitet das Unternehmen mit Breedon an einem Additiv, das nach Angaben Bells Beton beziehungsweise zementbasierte Materialien um etwa 15 bis 20% stärker machen kann.

Im Schuhmarkt wird Graphen in thermoplastische Polyurethane und Gummimischungen integriert, um beispielsweise die Verschleißfestigkeit von Sohlen zu verbessern. Der US-Anbieter Flux Footwear hat bereits Material bestellt, während First Graphene zuvor unter anderem mit Steel Blue und Krushers gearbeitet hat.

Auch bei Carbonfaserverbundwerkstoffen geht es nicht darum, Carbon durch Graphen zu ersetzen. Bell spricht davon, dass Graphen entsprechende Materialien leichter machen und ihre Festigkeit um ungefähr 25% verbessern könne. First Graphene arbeitet inzwischen mit einem türkischen Carbonfaserhersteller an einer möglichen kommerziellen Anwendung.

Keine dieser Geschichten klingt so spektakulär wie eine Wunderbatterie, die ein Elektroauto in fünf Minuten lädt. Genau das könnte ihre Stärke sein. Kunden müssen keine völlig neuen Märkte schaffen, sondern können versuchen, bestehende Produkte besser zu machen.

Vielleicht sieht der Graphen-Durchbruch deshalb völlig anders aus

Die Graphenindustrie besitzt weiterhin erhebliche Herausforderungen. Qualität, Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Kosten bleiben wichtige Themen. Ein Hersteller benötigt nicht irgendein Produkt mit dem Label "Graphen", sondern exakt definierte Partikelgrößen, Oberflächenchemien und Funktionalitäten, die in seinem Produktionsprozess immer wieder dieselben Ergebnisse liefern.

First Graphene hat deshalb sein Angebot über die Jahre verbreitert. Pulver, Dispersionen, Masterbatches, Graphenoxid und funktionalisierte Derivate sollen unterschiedliche industrielle Anforderungen abdecken. Die Übernahme der Produktlinien von MITO Material Solutions hat dieses Spektrum 2026 noch einmal erweitert.

Vielleicht wird der entscheidende Beweis für Graphen deshalb irgendwann sein, dass niemand mehr über Graphen spricht. Ein Kunde bestellt dann nicht deshalb Material, weil es technologisch exotisch klingt, sondern weil sein Beton stärker, seine Schuhsohle langlebiger oder sein Composite leichter wird.

90 existierende Produkte und 700 Projekte in der Pipeline beweisen noch keinen endgültigen kommerziellen Durchbruch. Sie zeigen aber, dass sich die Frage verändert hat. Graphen muss nicht mehr nur zeigen, was theoretisch möglich ist. Es muss zeigen, dass Kunden immer wieder nachbestellen.

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Quellen:

https://mining.com.au/first-graphene-takes-graphene-mainstream/

https://www.linkedin.com/pulse/graphene-might-getting-boring-proofdatahires-fxg8e/

https://graphene-flagship.eu/about/first-10-years/products

https://www.directa-plus.com/application/asphalt/

https://www.directa-plus.com/2024/05/24/iterchimica-exports-high-tech-asphalts/

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3