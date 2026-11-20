BERLIN (dpa-AFX) - Nach Jahren des Personalmangels sehen sich die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) personell mittlerweile gut aufgestellt. Im Fahrdienst stehen heute rund 7.200 Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung, wie die BVG mitteilte. 2025 seien es noch 6.910 gewesen.

Bis Ende September habe man in diesem Jahr 1.135 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt darunter 827 im Fahrdienst, 58 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Verbesserte Personalsituation wirkt sich auf Ausfälle aus

Die verbesserte Personalsituation wirke sich positiv auf die Ausfälle im Verkehr aus. Im Busverkehr sei die Quote der personenbedingten Ausfälle sehr deutlich auf ein Viertel des Vorjahreswertes gesunken. Bei der U-Bahn gebe es einen leichten Rückgang. Bei der Straßenbahn stieg der Wert leicht an. Grund sei ein erhöhter Personalbedarf durch Baustellen im Streckennetz, der aktuell nicht vollständig gedeckt werden könne.

Veralteter Fuhrpark und Personalmangel sorgten für Betriebskrise

Vor zwei Jahren hatte BVG-Chef Henrik Falk einen Kurswechsel ausgerufen. Bevor der Ausbau des Angebots weiter vorangetrieben werde, müsse dieses zunächst stabilisiert werden, hieß es.

Die Verkehrsbetriebe waren in den Jahren zuvor infolge eines veralteten Fuhrparks und Personalmangels in eine betriebliche Krise geraten. Im Busverkehr musste das Unternehmen das Angebot deshalb reduzieren und Linien herausnehmen. Der U-Bahnverkehr war geprägt von Ausfällen und Verspätungen.

Investitionen deutlich gesteigert



Um die seitdem erzielten Fortschritte abzusichern, werde weiter in Fahrzeuge und Infrastruktur investiert, teilte die BVG mit. Bis Ende September seien bereits 660 Millionen Euro investiert worden - mehr als im gesamten Jahr 2025 (590 Millionen Euro). Insgesamt werde es 2026 voraussichtlich rund eine Milliarde Euro Investition in Fahrzeuge und Infrastruktur geben.

Parallel erneuert die BVG ihre Fahrzeugflotten. Seit September 2025 wurden unter anderem rund 310 neue U-Bahn-Wagen der Baureihen J und JK in Betrieb genommen./cab/DP/zb