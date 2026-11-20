WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise infolge höherer Ölpreise überraschend deutlich beschleunigt. Im Oktober legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 8,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2023. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 7,3 Prozent erwartet, nachdem sie im September bei 6,7 Prozent gelegen hatte.

Der Anstieg der Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, nimmt damit weiter Fahrt auf. Die Entwicklung ist vor allem auf gestiegene Energiepreise zurückzuführen. Im Oktober haben sie um 18,7 Prozent im Jahresvergleich zugelegt, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Wegen der Folgen des Iran-Kriegs hätten die Preise für Mineralölerzeugnisse 51,9 Prozent über denen von Oktober 2025 gelegen. Erdgas kostete 21,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Preise für Strom stiegen um 12,6 Prozent.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise, bevor diese in den Handel kommen. Sie wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise im Oktober um 1,4 Prozent zu und damit ebenfalls stärker als erwartet. Analysten waren hier von einem Zuwachs um 1,0 Prozent ausgegangen./jha/stk