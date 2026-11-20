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flatexDEGIRO SE startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu EUR 100 Millionen



20.11.2026 / 08:28 CET/CEST

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flatexDEGIRO startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu EUR 100 Millionen Vorstand und Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE (die "Gesellschaft") haben die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) liegt vor. Das Aktienrückkaufprogramm umfasst maximal 7.867.011 Aktien im Wert von bis zu EUR 100 Millionen (ohne Erwerbsnebenkosten). Das Aktienrückkaufprogramm beginnt am 23. November 2026 und endet spätestens am 26. Mai 2027. Die flatexDEGIRO SE hat eine Investmentbank mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms beauftragt, die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Das Recht der flatexDEGIRO SE, das Mandat der Investmentbank vorzeitig zu kündigen oder auszusetzen, bleibt unberührt. Das Aktienrückkaufprogramm wird abhängig von den Marktbedingungen und unter Einhaltung der geltenden Regeln und Vorschriften durchgeführt, einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission. Das Programm wird gemäß der Ermächtigung durchgeführt, die die Aktionäre dem Vorstand der flatexDEGIRO SE auf der ordentlichen Hauptversammlung am 04. Juni 2024 erteilt haben, bis zu maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zurückzukaufen. Die eigenen Aktien werden von der Gesellschaft für alle gesetzlich zulässigen Zwecke erworben. Das Aktienrückkaufprogramm kann jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden, sofern dies erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm werden rechtzeitig, unter anderem auf der Investor-Relations-Website von flatexDEGIRO, zur Verfügung gestellt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com



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