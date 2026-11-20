WIESBADEN (ots) -- Menge der Stromexporte steigt um 25,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, Wert der Stromexporte nimmt um 51,3 % zu- Durchschnittswerte pro Megawattstunde für Importe steigen stärker als Durchschnittswerte für Exporte- Österreich wichtigstes Zielland für deutsche Stromexporte, Dänemark wichtigster StromlieferantIn den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 wurden 48,8 Terawattstunden elektrischer Strom im Wert von 4,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Menge des exportierten Stroms damit um mehr als ein Viertel (+25,5 %) und der Wert der Stromexporte um mehr als die Hälfte (+51,3 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig sanken die Stromimporte nach Deutschland mengenmäßig um 13,3 % auf 49,2 Terawattstunden. Aufgrund gestiegener Preise nahmen die Stromimporte wertmäßig jedoch um 20,4 % auf 5,7 Milliarden Euro zu.Importüberschuss von 0,4 Terrawattstunden in den ersten neun Monaten 2026Der mengenmäßige Importüberschuss von 0,4 Terrawattstunden beim Handel mit elektrischem Strom war in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 um 97,5 % geringer als im Vorjahreszeitraum (1. bis 3. Quartal 2025: 17,9 Terawattstunden). Wertmäßig verringerte sich der Importüberschuss im selben Zeitraum hingegen nur um 24,8 % auf 1,4 Milliarden Euro (1. bis 3. Quartal 2025: 1,9 Milliarden Euro).Durchschnittswerte pro Megawattstunde für Importe von Strom stärker gestiegen als für ExporteDie Durchschnittswerte für Stromimporte haben sich in den ersten drei Quartalen 2026 stärker erhöht als die Durchschnittswerte für Stromexporte. Der Durchschnittswert pro Megawattstunde importierten Stroms lag von Januar bis September 2026 bei 116 Euro. Das war ein Anstieg um 38,9 % zum Vorjahreszeitraum (1. bis 3. Quartal 2025: 84 Euro pro Megawattstunde). Demgegenüber stieg der Durchschnittswert für Exporte von elektrischem Strom im gleichen Zeitraum lediglich um 20,6 % auf 87 Euro pro Megawattstunde (1. bis 3. Quartal 2025: 72 Euro pro Megawattstunde).Österreich wichtigster Stromabnehmer in den ersten neun Monaten 2026Wichtigste Abnehmer deutscher Stromexporte waren in den ersten neun Monaten 2026 Österreich, Dänemark und die Niederlande. Mengenmäßig gingen in diesem Zeitraum fast die Hälfte (49,9 %) aller deutschen Stromexporte in diese Länder. Nach Österreich wurden 8,7 Terawattstunden Strom exportiert, gefolgt von Dänemark (8,5 Terawattstunden) und den Niederlanden (7,2 Terawattstunden). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Exporte von elektrischem Strom nach Österreich um 1,2 % und nach Dänemark um 56,5 %, während sich die Stromexporte in die Niederlande zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelten (+101,6 %).Wichtigster Stromlieferant war in den ersten neun Monaten 2026 Dänemark mit 11,9 Terawattstunden (-14,1 % zum Vorjahreszeitraum), gefolgt von den Niederlanden (8,7 Terawattstunden, -8,3 %) und Frankreich (7,6 Terawattstunden, -19,6 %). Damit kamen 57,1 % aller deutschen Stromimporte aus diesen drei Ländern.September 2026: Weniger Strom als im Vorjahresmonat importiert, dennoch wertmäßiger AnstiegIm September 2026 wurden 5,4 Terrawattstunden elektrischer Strom aus Deutschland exportiert. Das waren 22,7 % mehr als im Vorjahresmonat. Der Wert der Exporte hat sich dabei mit 0,6 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (+122,7%). Importseitig wurde mit 4,6 Terrawattstunden 26,1 % weniger Strom eingeführt als im September 2025. Gleichzeitig stieg der Wert der Importe auf 0,8 Milliarden Euro (+64,5 %).Methodische Hinweise:Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr Deutschlands mit dem Ausland. Für den Import und Export von elektrischem Strom wurde die Warenummer 27160000 des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik ausgewertet. Die Ergebnisse zum Außenhandel mit elektrischem Strom in der Außenhandelsstatistik unterscheiden sich methodisch bedingt von den Ergebnissen der Energiestatistik zum Stromimport und -export.Rückwirkend ab Berichtsjahr 2023 hat die Außenhandelsstatistik ihre Erfassung der Warenverkehre mit elektrischem Strom angepasst. Die importierten und exportierten Mengen werden seitdem auf Basis der kommerziellen Austausche statt physikalischer Flüsse bestimmt. Dadurch sind unter anderem Transit- und Ringflüsse nicht länger in den Zahlen der Außenhandelsstatistik enthalten. Auch die Berechnung der Statistischen Werte wurde angepasst. Nähere Informationen dazu bietet ein Webartikel auf der Themenseite "Außenhandel" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Alle detaillierten Ergebnisse zum Außenhandel des Berichtsmonats September 2026 bietet die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000). Ausgewählte Tabellen zur Außenhandelsstatistik bietet auch die Themenseite "Außenhandel" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AußenhandelTelefon: +49 611 75 2481www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6394332