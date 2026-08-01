WIESBADEN (ots) -Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Oktober 2026+8,1 % zum Vorjahresmonat+1,4 % zum VormonatDie Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2026 um 8,1 % höher als im Oktober 2025. Das war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Februar 2023 (+13,9 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gegenüber dem Vormonat September 2026 um 1,4 %.Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Energiepreise (+18,7 %) zurückzuführen. Die Preise für Vorleistungsgüter (+6,8 %) stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat.Auch Investitionsgüter (+2,4 %) und Gebrauchsgüter (+2,3 %) waren im Oktober 2026 teurer als ein Jahr zuvor. Günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter (-1,3 %). Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025 um 3,6 %, gegenüber September 2026 stiegen sie um 0,3 %.Preise für Mineralölerzeugnisse steigen im Vorjahresvergleich um mehr als die HälfteEnergie war im Oktober 2026 um 18,7 % teurer als im Vorjahresmonat. Gegenüber September 2026 stiegen die Energiepreise um 3,8 %. Bedingt durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten lagen die Preise für Mineralölerzeugnisse 51,9 % über denen von Oktober 2025, gegenüber September 2026 fielen die Preise allerdings leicht um 0,6 %. Rohbenzin (Naphtha) kostete 76,7 % mehr als im Oktober 2025, während leichtes Heizöl 97,2 % und Kraftstoffe 38,4 % teurer waren.Erdgas in der Verteilung kostete über alle Abnehmergruppen hinweg betrachtet 21,9 % mehr als im Vorjahresmonat. Die Preise für Strom stiegen gegenüber Oktober 2025 um 12,6 %. Die Fernwärmepreise blieben gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert.Hoher Preisanstieg bei VorleistungsgüternDie Preise für Vorleistungsgüter waren im Oktober 2026 um 6,8 % höher als im Vorjahresmonat (+0,5 % gegenüber September 2026).Für den Preisanstieg gegenüber Oktober 2025 sorgten vor allem die höheren Preise für Metalle (+12,9 %). Insbesondere die Preise für Kupfer und Halbzeug daraus (+29,4 %) stiegen deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Für Edelmetalle musste 7,8 % mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Auch Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren im Oktober 2026 teurer als im Vorjahresmonat (+9,7 %), darunter kostete Betonstahl 11,9 % mehr.Die Preise für chemische Grundstoffe stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,5 %. Düngemittel waren 11,3 % teurer als vor einem Jahr.Holz sowie Holz- und Korkwaren (+6,4 %) waren ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat, darunter Nadelschnittholz mit +3,1 % und Laubschnittholz mit +2,0 %. Erhebliche Preisanstiege gab es bei Pellets, Briketts und Scheiten mit +30,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat.Im Durchschnitt blieben die Preise für Glas und Glaswaren gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert, jedoch verteuerten sich veredeltes und bearbeitetes Flachglas um 1,1 % und Hohlglas um 0,2 % gegenüber Oktober 2025.Papier, Pappe und Waren daraus kosteten 3,0 % mehr als im Vorjahresmonat. Futtermittel für Nutztiere (+12,4 %) und Getreidemehl (+0,8 %) verteuerten sich ebenfalls gegenüber Oktober 2025.Preisanstiege auch bei Investitionsgütern und Gebrauchsgütern, Preisrückgänge bei VerbrauchsgüternDie Preise für Investitionsgüter waren im Oktober 2026 um 2,4 % höher als im Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber September 2026). Maschinen kosteten 2,3 % mehr als im Oktober 2025, die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,9 %.Gebrauchsgüter waren im Oktober 2026 um 2,3 % teurer als im Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber September 2026).Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten dagegen 1,3 % weniger als im Vorjahresmonat und 0,2 % weniger als im September 2026. Unter den Verbrauchsgütern fielen die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 3,1 %. Deutlich billiger als im Oktober 2025 waren Butter (-25,0 %), Schweinefleisch (-12,5 %) und Rindfleisch (-9,4 %). Teurer als im Vorjahresmonat waren hingegen pflanzliche Öle (+14,2 %) und Zucker (+3,9 %).Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise für die im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland erzeugten und im Inland verkauften Produkte. Berücksichtigt werden dabei alle Steuern und Abgaben auf die Produkte außer der Mehrwertsteuer. Er stellt damit die Preisveränderungen in einer frühen Phase des Wirtschaftsprozesses dar. Erhebungsstichtag ist jeweils der 15. des Berichtsmonats. Das aktuelle Basisjahr des Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte ist 2021. Warenkorb und Gewichtung des Index beziehen sich auf dieses Basisjahr.Weitere Informationen:Alle aktuellen Ergebnisse enthält auch der Statistische Bericht "Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)". Lange Zeitreihen können für den Gesamtindex auch über die Tabelle Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (61241-0002), für tiefer gegliederte Subindizes über die Tabelle Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (61241-0004) in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.Hinweise zur CO2-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz sind auf der Themenseite "Erzeugerpreise gewerblicher Produkte" verfügbar.Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Erzeugerpreise gewerblicher ProdukteTelefon: +49 611 75 2444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6394331