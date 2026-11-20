Der neue Bericht stellt einen Zusammenhang zwischen Verpackungsentscheidungen und Automatisierungsleistung, Produktschutz sowie logistischer Effizienz her und hebt dabei messbare ökologische und betriebliche Vorteile hervor.

BRÜSSEL, BE / ACCESS Newswire / 20. November 2026 / Tosca, ein weltweit führender Anbieter von Mehrwegverpackungen und Pooling-Lösungen, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2026 veröffentlicht und fordert darin einen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen Transportverpackungen bewerten: weg von einer eingekauften Ware hin zu einer strategischen Komponente der Lieferketteninfrastruktur.

Da Lebensmittelversorgungsketten zunehmend automatisiert werden und einem wachsenden Kosten- und Regulierungsdruck ausgesetzt sind, beeinflussen Verpackungsentscheidungen die betriebliche Leistung immer stärker. Der Bericht untersucht, wie Mehrwegverpackungen Lebensmittelverluste, Arbeitsaufwand und Ineffizienzen im Transportwesen reduzieren können, und dokumentiert gleichzeitig die Fortschritte von Tosca bei der Erreichung seiner globalen Nachhaltigkeitsziele.

"Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in die Optimierung von Anlagen, Personal und Transport, doch Verpackungen werden immer noch allzu oft in erster Linie anhand des Stückpreises bewertet", sagte Eric Frank, CEO von Tosca. "Dieser Ansatz übersieht ihre Rolle dabei, automatisierte Produktionslinien am Laufen zu halten, Produkte zu schützen und Güter effizient zu transportieren. Verpackungen sind ein betrieblicher Input und sollten mit derselben Sorgfalt bewertet werden wie die sie umgebende Infrastruktur."

Messung der Auswirkungen über Verpackungsabfälle hinaus

Der Bericht hebt hervor, wie Mehrwegverpackungen und Pooling-Systeme messbare Vorteile in den Betriebsabläufen von Kunden erzielen. Zum Beispiel:

Weniger Produktschäden und Lebensmittelverschwendung: Stabile, formfeste Kisten schützen die Produkte während der Handhabung und des Transports und reduzieren Schäden an Frischwaren um durchschnittlich 6-9 %. Bei Eiern verringert die Mehrwegverpackung von Tosca die Schäden um mehr als 50 %.

Geringerer Arbeitsaufwand: Im Vergleich zu Wellpappenverpackungen sparen verkaufsfertige Mehrwegverpackungen 307 Arbeitsstunden pro 100.000 Kisten ein.

Effizienterer Transport: Eine verbesserte Ladungsauslastung und weniger Fahrten können die Transportkosten um bis zu 25 % senken und gleichzeitig die damit verbundenen Emissionen reduzieren.

Weniger Einwegverpackungsabfall: Durch die Mehrwegverpackungslösungen von Tosca wurden 2,229 Mio. Tonnen Wellpappenverpackungen aus den Lieferketten entfernt, wodurch der damit verbundene Recycling- und Entsorgungsaufwand entfällt.

Förderung globaler Nachhaltigkeitsziele

Tosca vermeldete solide Fortschritte bei der Verringerung der Umweltbelastung der eigenen Betriebsabläufe:

30%ige Senkung der globalen Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität pro Betriebsstunde seit 2021.

Im Jahr 2025 stammten 46 % des weltweiten Stroms aus erneuerbaren Energien, gegenüber 33 % im Jahr 2022.

Reduzierung des gesamten Abfallaufkommens um 41 % im Vergleich zu 2024.

Der Bericht hebt zudem die Investitionen von Tosca in kreislaufwirtschaftliche Infrastruktur hervor, darunter die CP 1208 Circular Pallet, die zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird, sowie die Ausweitung der RFID-gestützten Verfolgung von Betriebsmitteln zur Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette.

Im Anschluss an sein erstes Double Materiality Assessment und seine erste formelle Klimarisikobewertung im Jahr 2025 hat Tosca seine Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 aktualisiert und strebt eine Reduzierung der absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie der Scope-3-Emissionen um 42 % gegenüber den jeweiligen Basiswerten an.

"Die Verringerung der Umweltbelastung eines Verpackungsmaterials ist nur ein Teil der Gleichung", sagte Karin Witton, Ph.D., Global Head of Sustainability bei Tosca. "Wir müssen auch die Lebensmittelverluste, den Transportaufwand und den Ressourcenverbrauch entlang der gesamten Lieferkette berücksichtigen. Die gemeinsame Messung dieser Auswirkungen hilft Unternehmen dabei, zu erkennen, wo die größten ökologischen und betrieblichen Verbesserungen erzielt werden können."

Zum Download von Toscas Nachhaltigkeitsbericht 2026

Über Tosca

https://pr.report/trw9 ist ein weltweit führender Anbieter von Mehrweg-Kunststoffverpackungen und Pooling-Lösungen und unterstützt Unternehmen dabei, Abfall zu vermeiden und die Leistung ihrer Lieferkette zu verbessern. Mit wiederverwendbaren Behältern, Paletten, Großverpackungen und umfassenden Pooling-Dienstleistungen hilft Tosca seinen Kunden, Produkte zu schützen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu verringern. Tosca bedient Kunden in mehr als 60 Ländern und hat sich zum Ziel gesetzt, kreislauforientierte Lieferketten voranzutreiben und Abfall in jeder Phase zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toscaltd.com.

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QUELLE: Tosca

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