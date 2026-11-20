ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone Duo sei gegenüber der Vorwoche deutlich gesunken, schrieb David Vogt am Donnerstag nach Auswertung aktueller Daten. Bei den Wartezeiten auf Pro-Modelle habe sich wenig getan./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: US0378331005





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