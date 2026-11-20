Die aktuellen Börsen News stehen ganz im Zeichen zunehmender Sorgen über hohe Bewertungen von Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI): Die weltweiten Aktienmärkte steuern auf ihre längste Verlustserie seit mehr als drei Jahren zu. Der MSCI All Country World Index gibt um 0,6 - nach und könnte damit den siebten Handelstag in Folge im Minus schließen - die längste Negativserie seit September 2023. Gleichzeitig schichten Investoren verstärkt in als sicher geltende Anlageklassen wie US-Staatsanleihen um.

Asien führt den Ausverkauf an: Im internationalen Marktbericht der Börse verzeichnet der MSCI Asia Pacific Index ein Minus von 3,5 - und steuert damit auf seine schwächste Handelswoche seit März 2020 zu. Taiwans Leitindex bricht um 6,2 - ein, südkoreanische Aktien verlieren 5,7 - und der japanische Nikkei 225 gibt um 4,7 - nach. Schwellenländeraktien haben von ihren Juni-Hochs inzwischen rund 20 - eingebüßt und erreichen damit Niveaus, die traditionell als Beginn eines Bärenmarktes gelten.

US- und Europa-Futures tief im Rot: Die Futures auf den S&P 500 liegen 0,5 - im Minus, während die Nasdaq-100-Futures um rund 1 - auf den tiefsten Stand seit Mitte April fallen, nachdem der technologielastige Leitindex bereits die vorangegangene Sitzung auf dem niedrigsten Niveau seit April beendet hatte. Auch für die europäischen Aktienmärkte deutet sich ein schwacher Handelsstart mit Abschlägen von rund 1,5 - an. Der breite Ausverkauf spiegelt die deutlich eingetrübte globale Risikostimmung wider.

Anthropic-Aktie unter Druck: Die Aktien von Anthropic (ANT) fielen im nachbörslichen Handel um fast 5 - auf 92,60 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erst gestern sein Börsendebüt gefeiert hatte. Der Kursrückgang unterstreicht die wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich der hohen Bewertungen von KI-Unternehmen und der Frage, ob die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz künftig ausreichende Gewinne abwerfen werden. ....

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