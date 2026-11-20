Freiburg/Berlin/Bogotá (ots) -Caritas unterstreicht die Bedeutung des Friedensvertrags von 2016, kritisiert aber dessen Umsetzung - Caritas unterstützt aktiv den Friedensprozess in den Gemeinden - Dialog, Aussöhnung, Gerechtigkeit sind Grundlagen eines wirklichen Friedens.Die Bilanz des Friedensvertrags von Kolumbien, der vor zehn Jahren (24. November 2016) von der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla unterzeichnet wurde, ist ernüchternd, urteilt Caritas international. Mit der Demobilisierung von über 13.000 FARC-Kämpfern wurde zwar ein wichtiger Schritt gegangen, gleichzeitig aber wurden grundlegende Verabredungen des Abkommens nicht ausreichend umgesetzt. Mehrere bewaffnete nicht-staatliche Gruppen sind weiterhin aktiv. "Immer noch kommen Menschen ums Leben, werden verletzt oder entführt. Für viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer ist der Bürgerkrieg noch nicht zu Ende", resümiert Oliver Müller, Leiter von Caritas international und Vorstand für Internationales, Migration und Katastrophenhilfe."Die sehr guten Ansätze von 2016 wurden von den Folgeregierungen leider sehr unterschiedlich unterstützt und damit viele Chancen verspielt", erläutert Müller. Das Spektrum reichte von Blockaden in der Umsetzung des Abkommens durch Präsident Duque bis hin zur Fokussierung auf einen "integralen Frieden" (Paz Total) der Regierung Petro, die weiterreichende strukturelle und sozialen Reformen mit dem Friedensprozess verbinden wollte. "Die aktuelle Regierung de la Espriella wiederum hält nur wenig vom Dialog und fokussiert sich auf eine militärische Lösung, die auf die Unterwerfung der bewaffneten Gruppen abzielt. Dabei ist aber die Umsetzung des Friedensvertrags durch unzureichende Finanzierung gefährdet", kritisiert Müller. "So kommt der Friedensprozess nicht voran."Caritas international hat in diesen zehn Jahren zusammen mit der Caritas Kolumbien und weiteren Partnerorganisationen den Friedensprozess unterstützt. "In den Gemeinden wurden Friedensräte und -gruppen gefördert, Mitarbeitende der Caritas haben Treffen der Gemeinden moderiert und mitgeholfen, dass Opfer und Täter wieder miteinander sprechen, sich wieder versöhnen konnten. Das ist ein langer und mühsamer Prozess, der sich aber lohnt", bekräftigt Müller.Für den Leiter von Caritas international ist klar, dass das Friedensabkommen von 2016 ein entscheidender Beitrag für den Aufbau eines gerechten und dauerhaften Friedens in Kolumbien bleibt. "Seine Umsetzung ist nicht nur eine politische Option, sondern eine Verpflichtung gegenüber den Opfern des Konflikts und den betroffenen Gemeinden. Die Caritas wird mithelfen, dass das auch gelingt, trotz oder gerade aufgrund der vielen Widerstände."Hinweis an die Redaktionen: Christine Grawunder, Fachkraft der Caritas in Bogotá steht für Interviews gerne zur Verfügung.Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle.Deutscher Caritasverband e.V.IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dirk Reinsberg (verantwortlich -293), Reiner Fritz(Durchwahl -510).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6394346