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Deutz liefert nun die Gegenargumente zu Ningi. Die Minderheitsrechte bei FFG Industries seien im Kaufpreis berücksichtigt, unabhängige Wirtschaftsprüfer stützten die erwartete Vollkonsolidierung. Erklärungsbedürftig bleiben die 75-%-Mehrheiten für bestimmte Führungsentscheidungen und Gewinnausschüttungen: FFG hält lediglich 55 % an FFG Industries. Operativ verbreitert sich jedoch die Basis. Laut MPCM Research wurden die niederländischen Fahrzeugaufträge am 19. November unterschrieben. Der FFG-Auftragsbestand liegt über 2,7 Mrd. €, rund ein Viertel entfällt auf das Ukraine-Programm von Industries. Dessen Großauftrag über bis zu 750 Mio. € besteht bereits; die Auslieferung soll 2027 beginnen. MPCM berücksichtigt die Minderheitsanteile längst. Selbst bei abweichender Bilanzierung bliebe der Gewinn je Deutz-Aktie im Analystenmodell unverändert. Das Kursziel würde lediglich um 0,30-0,60 € sinken. MPCM bestätigt "Kaufen" mit 18 €. Die Kontrollrechte bleiben offen, Ningis wirtschaftliche Schlussfolgerungen werden durch diese Gegenrechnung deutlich relativiert.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe