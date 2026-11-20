Berlin (ots) -- Mehr als zwei Drittel der Eltern (72 %) fühlen sich durch Spielzeuggeschenke zeitweise überfordert.- Rund vier von fünf Familien (80 %) wünschen sich ganz oder teilweise finanzielle Beiträge statt reiner Sachgeschenke.- Nur 11 % der Geldgeschenke für Kinder fließen bisher in den Kapitalmarkt.Wenn an Heiligabend das Geschenkpapier raschelt, türmen sich in vielen Wohnzimmern erneut Puppen, Bauklötze und Plastikautos. Dabei wünschen sich die meisten Eltern für ihre Kinder etwas anderes unter dem Weihnachtsbaum: Geld. Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Raisin, Deutschlands größter Zinsplattform, zeigt das große Bedürfnis der Eltern nach einem Umdenken.Spielzeugberge statt sinnvoller VorsorgeFür 72 % der befragten Eltern wird die Spielzeugflut von Verwandten zumindest manchmal zu viel. Besonders bei Eltern von Kindern bis fünf Jahren ist der Frust groß. In dieser Altersgruppe empfindet etwa jedes vierte Elternteil (26 %) die Menge an Präsenten regelmäßig als Belastung. Insgesamt bevorzugen nur 13 % der Eltern klassische Sachgeschenke. Die große Mehrheit von 66 % wünscht sich stattdessen eine Mischung aus Spielsachen und Geldgeschenken. Weitere 14 % würden sogar reine Geld- oder Sparbeiträge für ihre Kinder vorziehen.Falsche Rücksichtnahme bremst Familien ausTrotz dieses klaren Wunsches sprechen viele Eltern das Thema nicht an. Höflichkeit und falsche Rücksichtnahme stehen im Weg. Knapp die Hälfte der Befragten (48 %) möchte den Großeltern und Verwandten bei den Geschenken grundsätzlich nichts vorschreiben. Rund ein Viertel (26 %) hat Sorge, mit der Bitte um Geld undankbar zu wirken, oder fürchtet Streit (22 %).Katharina Lüth, Finanzexpertin und Vorständin bei Raisin, erklärt:"Ein weiteres Spielzeug ist nach wenigen Wochen oft vergessen. Ein gut angelegtes Geldgeschenk wirkt hingegen langfristig. Wer zu Weihnachten statt Plastikspielzeug Geld ins Kinderdepot - am besten in ein globales ETF-Portfolio - für Enkel oder Patenkinder einzahlt, schenkt echte Chancen für die Zukunft. Denn über Jahre hinweg entfaltet der Zinseszins seine volle Kraft und das Vermögen kann spürbar wachsen."Geldgeschenke verlieren auf dem Sparkonto an WertIn der Praxis bleibt das Potenzial des Kapitalmarkts oft ungenutzt. Denn selbst wenn Geld verschenkt wird, landen laut der Umfrage 69 % der Geldgeschenke im Sparschwein oder auf niedrig verzinsten Sparkonten. Dort verlieren sie durch die Inflation Jahr für Jahr an Kaufkraft. Nur etwas mehr als ein Zehntel (11 %) der Geldgeschenke wird investiert.RisikohinweisFrühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen.MethodikFür die Studie befragte das Marktforschungsinstitut INNOFACT im Auftrag von Raisin im Mai 2026 insgesamt 1.034 Eltern in Deutschland mit Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren. Die Stichprobe ist repräsentativ nach Geschlecht, Alter und Region. Die Werte im Text sind gerundet.Über RaisinRaisin ist eine weltweit führende Plattform für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech verbindet Verbraucherinnen und Verbraucher mit Banken in der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA. Dadurch erhalten sie bessere Zinsen und Banken eine diversifizierte und günstige Refinanzierung. Die Vision von Raisin ist es, einfaches Sparen und Investieren ohne Hürden anzubieten und so den globalen 160-Billionen-Euro-Markt zu erschließen. Raisin beschäftigt derzeit weltweit mehr als 800 Mitarbeitende aus über 75 Ländern. Heute verwaltet die Plattform über 80 Milliarden Euro von einer Million Anlegerinnen und Anlegern. Mit ihrer Geldanlage haben diese bereits über sieben Milliarden Euro an Erträgen generiert.Pressekontakt:Anja RechtsteinerVP CommunicationsRaisin SE+491715567425presse@raisin.comOriginal-Content von: Raisin SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128318/40000276