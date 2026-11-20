WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschland hat für seine wachsenden Stromexporte in den ersten drei Quartalen dieses Jahres höhere Preise erzielt. Während die Menge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel (25,5 Prozent) auf 48,8 Terawattstunden zulegte, stieg der Wert um mehr als die Hälfte (51,3 Prozent) auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Für die Außenhandelsstatistik werden Handelsdaten ausgewertet, nicht der physikalische Stromfluss.

In der umgekehrten Richtung ging die Menge der Stromimporte nach Deutschland zwar um 13,3 Prozent zurück, blieb aber mit 49,2 Terrawattstunden knapp oberhalb des exportierten Stroms. Zudem wurden höhere Durchschnittspreise fällig: Für eine Megawattstunde Importstrom waren es im Schnitt 116 Euro, rund 39 Prozent mehr als vor einem Jahr. Für den aus Deutschland exportierten Strom gab es hingegen im Durchschnitt nur 87 Euro pro Megawattstunde. Das waren 20,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Seit 2023 ist Deutschland Netto-Importeur



Die Preisunterschiede erklären sich aus dem Strommix. Mit seinem hohen Anteil an erneuerbaren Energieträgern Wind und Solar bietet Deutschland tendenziell bei hohem Angebot und niedrigen Preisen Strom an, muss aber in Mangelzeiten höhere Preise für importierten Strom zahlen. Nach Angaben des Energieverbandes BDEW ist Deutschland seit 2023 Netto-Importeur von Strom.

Wichtigste Abnehmer für deutschen Strom waren in den ersten neun Monaten 2026 die Nachbarländer Österreich, Dänemark und Niederlande, die zusammen rund die Hälfte des gesamten deutschen Stromexports aufnahmen. Dänemark war auch der wichtigste Lieferant für Importstrom vor den Niederlanden und Frankreich./ceb/DP/jha