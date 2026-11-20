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RUA GOLD plant den gemeinsamen Gold- und Antimonabbau auf Auld Creek und Globe Progress - Fast-Track-Genehmigungen und neue Wirtschaftlichkeitsstudie sollen den Produktionsstart 2028 ermöglichen.

Mit einer zweigleisigen Erschließungsstrategie im neuseeländischen Reefton Goldfield stellt RUA GOLD (TSX RUA / WKN A40QYC) die Weichen für einen kombinierten Gold- und Antimonabbau auf der Südinsel. Statt eine isolierte Einzelmine zu errichten, nutzt das Unternehmen das beschleunigte Fast-Track-Genehmigungsverfahren Neuseelands als strategischen Türöffner und plant, sein Kernprojekt Auld Creek mit der benachbarten Lagerstätte Globe Progress zu einem gemeinsamen Verarbeitungskonzept zu verbinden. Wie CEO Robert Eckford in einem Interview mit dem Ellis Martin Report darlegte, ordnen sich sowohl die jüngste Vormachbarkeitsstudie als auch der Ressourcenausbau konsequent diesem übergeordneten Fahrplan unter.

RUA GOLD nutzt Auld-Creek-PFS als Werkzeug für das Genehmigungsverfahren

Dass die neue Preliminary Feasibility Study (PFS) für Auld Creek bei einem unterstellten Goldpreis von 3.700 US-Dollar je Unze einen negativen Kapitalwert (NPV) von 30,5 Millionen US-Dollar ausweist und keine Mineralreserven definiert, wertet das Management keineswegs als Rückschlag. Im Vergleich zur vorangegangenen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA), die einen Kapitalwert im Bereich von gut 20 Millionen US-Dollar gezeigt hatte, unterliegt eine PFS deutlich strengeren Bewertungsregeln. Nach Darstellung von Eckford waren die rund 200.000 Unzen des Starterprojekts ohnehin nie als eigenständiges Produktionsziel konzipiert: "Wir sind nicht hier, um diese PEA- oder PFS-Mine zu bauen. Wir nutzen sie als Werkzeug, um in Neuseeland genehmigt zu werden", betonte der CEO.

Hinzu kommt ein methodischer Effekt: In eine PFS dürfen ausschließlich höher abgesicherte Ressourcen der Kategorie Indicated einfließen. Zwar konnte RUA GOLD einen erheblichen Teil des Vorkommens hochstufen, doch blieb der große Rest in der Kategorie Inferred unberücksichtigt - rechnet man dieses abgeleitete Material hinzu, wäre Auld Creek laut Eckford bereits wirtschaftlich.

Ein zweiter Dämpfer ergab sich spät im Studienprozess bei der Metallurgie, als Tests für Antimon eine Ausbringungsrate von 54 Prozent statt der in der PEA angenommenen 85 Prozent lieferten. Eckford führt dieses Risiko darauf zurück, dass Ressourcendefinition, technische Studie und Genehmigungsverfahren parallel vorangetrieben wurden. Da vergleichbare aktive Gold-Antimon-Minen rund 85 Prozent erreichen und Antimon in Nordamerika sowie Europa als kritischer Rohstoff eingestuft wird, laufen bereits ergänzende Testreihen, um die Ausbeute wieder in diesen Zielkorridor anzuheben.

Globe Progress und Hub-and-Spoke-Modell als wirtschaftlicher Hebel

Den entscheidenden Werttreiber für das Gesamtprojekt bildet die erweiterte Ressourcenbasis im Reefton-Distrikt samt einer ersten Untertageressource bei Globe Progress, so Eckford weoter. Der frühere Tagebau wurde bis 2015 von OceanaGold betrieben, nach dem damaligen Goldpreisrückgang in den Wartungsmodus überführt und fiel Ende vergangenen Jahres an den Staat zurück, bevor sich RUA GOLD die Rechte sicherte. Das Vorkommen liegt weniger als zwei Kilometer von der geplanten Aufbereitungsanlage entfernt und ist bereits über eine bestehende Straße angebunden.

Unterhalb der alten Tagebausohle grenzte RUA GOLD über 300.000 Unzen Gold in der Kategorie Inferred ab; auf Antimon wurde dort bislang zwar noch nicht getestet, doch ähnelt die Mineralisierung nach Unternehmenseinschätzung jener von Auld Creek. Dass das gesamte Inventar vorerst in der niedrigsten Ressourcenkategorie geführt wird, liegt nicht an weiten Bohrabständen - diese betragen enge 35 Meter -, sondern an fehlender historischer Qualitätssicherungs-Dokumentation (QAQC), weshalb eine teilweisen Hochstufung auch ohne neue Bohrungen möglich erscheint.

Rückenwind durch Parlamentswahl: Bau ab 2027 und Produktion 2028 im Visier

Zusätzliche Planungssicherheit liefert die politische Lage in Neuseeland. Nach der Parlamentswahl vom 7. November liegt laut vorläufigen Ergebnissen die amtierende, bergbaufreundliche Regierung vorn, die das Fast-Track-Verfahren mit einer gesetzlichen Entscheidungsfrist von sechs Monaten eingeführt hat - genau jenes Instrument, das RUA GOLD aktuell für Auld Creek durchläuft. Mit Blick auf das für den 27. November erwartete amtliche Endergebnis zeigte sich Eckford zuversichtlich, dass eine weitere Legislaturperiode unter bergbaufreundlichen Vorzeichen die geplante Ausweitung des Distriktkonzepts auf weitere Lagerstätten maßgeblich erleichtern wird.

Für das erste und zweite Quartal 2027 hat das Unternehmen bereits zwei zentrale Arbeitspakete terminiert: neben den weiterführenden metallurgischen Tests zur Antimon-Ausbeute erstellen die Ingenieurbüros Mining One und Pitch Black eine integrierte Wirtschaftlichkeitsstudie, in die erstmals auch Globe Progress einfließt, begleitet von QAQC-Aufarbeitungen und einem Bohrprogramm zur Aufwertung leicht zugänglicher Zonen. Die vollständige Genehmigung für Auld Creek peilt RUA GOLD für Mitte kommenden Jahres an, gefolgt von einer Abbaugenehmigung für Globe Progress, damit beide Lagerstätten künftig dieselbe Mühle beschicken können. Unter dem Vorbehalt erfolgreicher Studien, behördlicher Freigaben und der Projektfinanzierung sieht der Zeitplan den Baubeginn für 2027 sowie den Start der Produktion samt erstem Cashflow im Jahr 2028 vor.

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