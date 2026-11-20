Der Assekuradeur Baobab Risk Solutions bietet eine neues KI-Tool für die Beratung: Der "Risk Advisor" soll Makler dabei unterstützen, die betriebswirtschaftlichen Folgen von Cyberrisiken transparent darzustellen und das Risiko einer zu geringen oder fehlenden Cyberversicherung zu veranschaulichen. Der Assekuradeur für die Absicherung digitaler Risiken Baobab Risk Solutions (BRS) baut seine Beratungsunterstützung für Versicherungsmakler aus: Ein neues datengestützte KI-Tool ermöglicht Vermittlern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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