Berlin (ots) -Die Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Gebäuden stärkt Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Der TÜV-Verband fordert einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, leistungsfähige Stromnetze und Speicher sowie verlässliche Investitionsbedingungen. Einheitliche Standards und unabhängige Prüfungen helfen, neue Technologien sicher und zügig in die Praxis zu bringen.Die UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya geht zu Ende. Mit der Initiative "35-by-35" soll der Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent steigen. Auch die Europäische Union hat sich dem Ziel angeschlossen. Aus Sicht des TÜV-Verbands ist die Elektrifizierung entscheidend, um Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu verbinden. Im Jahr 2024 lag in Deutschland der Stromanteil am Endenergieverbrauch bei 20,6 Prozent und damit unter dem globalen Durchschnitt. Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Gebäuden steigen die Anforderungen an die Stromversorgung. Dafür sind der weitere Ausbau erneuerbarer Energien, die Flexibilisierung der Stromnetze und der Einsatz neuer Technologien erforderlich."Die Technologien für die Energiewende sind vorhanden. Entscheidend ist jetzt, wie schnell aus technischen Möglichkeiten konkrete Projekte werden", sagt Juliane Petrich, Referentin Politik und Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband. "Dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen, schnellere Genehmigungen und gezielte Investitionen in eine leistungsfähige Energieinfrastruktur. Technische Sicherheit muss dabei von Anfang an mitgedacht werden. Sie schafft Vertrauen, reduziert Risiken und erleichtert Investitionen."Energiewende: Deutschland muss beim Ausbau Tempo machenDeutschland hat den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesteigert: von 31,6 Prozent im Jahr 2015 auf 55,1 Prozent im Jahr 2025. Entscheidend ist nun, den erzeugten Strom auch zuverlässig, flexibel und wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dafür müssen Stromnetze, Speicherkapazitäten und intelligente Steuerungssysteme konsequent ausgebaut werden. Eine wichtige Rolle spielt die Flexibilisierung der Stromnachfrage. Elektrofahrzeuge können durch bidirektionales Laden überschüssigen Solarstrom zwischenspeichern und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Bislang erschweren regulatorische Hürden die Nutzung dieses Potenzials. Der TÜV-Verband fordert deshalb eine dynamische, an der örtlichen Netzsituation orientierte Steuerung der Rückspeisung anstelle pauschaler Leistungsbegrenzungen. Voraussetzung sind intelligente Messsysteme, interoperable Schnittstellen und einheitliche Sicherheitsstandards.Elektrifizierung als Wachstumsmarkt stärkenErneuerbare Energien und die direkte Nutzung von Strom können die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten verringern und langfristig Energiekosten senken. Zugleich entstehen weltweit neue Märkte für klimafreundliche Technologien, von Batteriespeichern und intelligenten Stromnetzen bis hin zu Elektrolyseuren und industriellen Elektrifizierungslösungen."Der weltweit wachsende Bedarf an klimafreundlichen Technologien bietet enorme Chancen für die europäische Industrie. Deutschland und Europa müssen ihre technologische Kompetenz nutzen, um neue Wertschöpfung "Made in Europe" zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern und ihre Position auf den internationalen Wachstumsmärkten zu stärken", sagt Petrich.Voraussetzungen dafür sind wettbewerbsfähige Strompreise, schnellere Netzanschlüsse und langfristig verlässliche Investitionsbedingungen. Gerade in der energieintensiven Industrie erschweren hohe Umstellungskosten und fehlende Netzkapazitäten den Wechsel zu elektrischen Produktionsverfahren. Zugleich müssen europäische Wertschöpfungsketten für klimafreundliche Schlüsseltechnologien gestärkt werden. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Industrial Accelerator Act kann ein wichtiger Hebel sein, indem er die Nachfrage nach emissionsarmen, in Europa hergestellten Produkten stärkt und Genehmigungsverfahren für industrielle Projekte vereinfacht.Technische Sicherheit beschleunigt die TransformationMit der zunehmenden Elektrifizierung steigen die Anforderungen an Sicherheit und Resilienz der Energieinfrastruktur. Batteriespeicher müssen vor Überhitzung und Bränden geschützt, Ladeinfrastruktur und Stromnetze sicher miteinander vernetzt und Wasserstoffanlagen auf ihre technische Eignung geprüft werden. Hinzu kommen Risiken durch Cyberangriffe auf digital vernetzte Steuerungssysteme.Der TÜV-Verband setzt sich deshalb für verbindliche Sicherheitsanforderungen, interoperable Schnittstellen sowie unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen ein. Werden technische Sicherheitsanforderungen bereits in der Planungsphase berücksichtigt, lassen sich Mängel frühzeitig erkennen, kostspielige Nachbesserungen vermeiden und Investitionsrisiken verringern. Das schafft Planungssicherheit und kann Genehmigungs- und Inbetriebnahmeprozesse beschleunigen.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Linda RoyPressesprecherinTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-580, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6394362