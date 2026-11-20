Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) meldet für die ersten neun Monate 2026 einen deutlichen Gewinnrückgang. Während der Umsatz leicht auf 23,8 Millionen Euro zulegte, brach das Nettoergebnis um 60 Prozent auf 1,6 Millionen Euro ein. Auch die für Immobilienunternehmen wichtige Kennzahl Funds from Operations (FFO) ging zurück. Verantwortlich sind neben fehlenden Verkaufsgewinnen vor allem Mietausfälle durch die Insolvenz von Hammer und den Auszug eines Baumarkts. Dennoch bestätigt DEFAMA ihre Jahresprognose und hält an einer erneuten Dividendenerhöhung fest. DEFAMA: Umsatz steigt, Gewinn fällt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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