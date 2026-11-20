Der DAX startet mit deutlichen Verlusten in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 gibt nach. An der Wall Street deuten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen schwächeren Auftakt hin. Während der Dow Jones nur geringfügig nachgibt stehen der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq 100 stärker unter Druck. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Der Preisdruck auf Herstellerebene hat in Deutschland überraschend stark zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Volkswirte hatten lediglich mit 7,3 Prozent gerechnet. Im September hatte die Jahresrate noch bei 6,7 Prozent gelegen. Haupttreiber waren die Energiepreise mit einem Anstieg von 18,7 Prozent. Mineralölerzeugnisse verteuerten sich infolge des Iran-Kriegs um 51,9 Prozent während Erdgas 21,9 Prozent und Strom 12,6 Prozent mehr kosteten. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet. Die Entwicklung signalisiert zunehmenden Kostendruck für Unternehmen und könnte sich verzögert auch in den Verbraucherpreisen bemerkbar machen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Deutsche Börse rückt nach einer skeptischen Einschätzung der UBS in den Fokus. Die Bank erhöhte zwar das Kursziel von 265 auf 300 Euro stufte die Aktie nach dem starken Jahresverlauf jedoch von "Neutral" auf "Sell" ab. Die Bewertung liege nahezu auf Rekordniveau während der zyklische Rückenwind allmählich nachlasse. Nach dem Mitte November erreichten Höchststand sieht die UBS daher das Risiko einer stärkeren Korrektur.

Volkswagen wird von RBC weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 115 Euro bewertet. Belastend wirken der schwache chinesische Markt und die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller in Europa. Zudem setzt der schnellere Umstieg auf Elektrofahrzeuge die Margen unter Druck. Chancen ergeben sich vor allem durch den laufenden Konzernumbau und weitere Kostensenkungen. Anleger warten jedoch auf mehr Klarheit über Umfang und Zeitpunkt der erwarteten Belastungen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dow Jones Industrial Average Bear UR5A6C 21,50 51377,344328 USD 20,73 Open End Dow Jones Industrial Average Bull HD0D22 81,04 40165,751137 USD 5,56 Open End DAX Bull UN6LHT 18,56 23273,876782 Punkte 13,23 Open End Nasdaq-100 Bull UN6QKC 5,01 25817,405907 USD 67,14 Open End Nasdaq-100 Bear UR4YTZ 13,39 27752,98682 USD 17,74 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call UN30L9 1,14 200,00 USD 4,21 15.12.2027 Meta Platforms Inc. Put UG1WEP 8,85 680,00 USD 4,42 16.12.2026 DAX Put UN64C6 9,98 24400,00 Punkte 8,84 18.06.2027 Micron Technology Inc. Call UR4PJY 6,45 660,00 USD 6,41 16.12.2026 Dell Technologies Inc. Call UN6ERN 7,24 350,00 USD 2,40 15.12.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Long UN8QD7 4,58 19891,164605 Punkte 4 Open End S&P 500 (Price Return) Short UG89H0 2,94 8371,482606 Punkte 6 Open End DAX Long HD6SGF 8,50 21223,346719 Punkte 6 Open End DAX Short UR5B9S 15,85 26312,2618 Punkte 30 Open End Nasdaq-100 Short UR5B9X 7,75 27398,272889 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.