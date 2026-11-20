DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im Oktober stärker als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober auf der Produzentenstufe deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen um 8,1 (September: 6,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,9 und 7,4 Prozent prognostiziert. Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat war vor allem auf gestiegene Energiepreise (plus 18,7 Prozent) zurückzuführen.

Ifo-Geschäftsklima im Maschinenbau verbessert

Die Stimmung im deutschen Maschinenbau hat sich im Oktober weiter aufgehellt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stieg das Geschäftsklima in der Branche auf plus 7,6 Punkte von plus 4,1 Zählern im September. Erstmals seit dem Winter 2023 bewerteten die Unternehmen dabei ihre aktuelle Geschäftslage mit plus 1,5 Punkten wieder positiv. Auch die Geschäftserwartungen legten deutlich zu und kletterten auf plus 14,0 Punkte, verglichen mit plus 10,7 Punkten im Vormonat. "Die gesamtwirtschaftliche Erholung und eine gestiegene Nachfrage geben dem Maschinenbau Rückenwind", erklärte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde.

Britisches Verbrauchervertrauen hellt sich trotz wachsenden Gegenwinds auf

Die Stimmung der britischen Verbraucher hat sich im November leicht erholt. Allerdings dürften Inflationssorgen und höhere Zinssätze die Budgets der privaten Haushalte in den kommenden Monaten weiterhin belasten. Die Research-Gruppe GfK teilte mit, dass ihr am Freitag gemeinsam mit dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen veröffentlichter Konsumklimaindikator im Monatsvergleich um 2 Punkte auf minus 22 Punkte gestiegen sei. Die Daten folgen auf einen starken Einbruch des Vertrauens im Vormonat infolge des steigenden Drucks durch die Lebenshaltungskosten.

Britisches Staatsdefizit im Oktober gestiegen, aber auf Kurs zu geringerem Fehlbetrag

Die britische Regierung hat im Oktober mehr Kredite aufgenommen als ein Jahr zuvor. Dennoch blieb sie auf Kurs, ihr Haushaltsdefizit im laufenden Geschäftsjahr zu verringern. Wie das Office for National Statistics am Freitag mitteilte, überstiegen die Staatsausgaben die Einnahmen im Oktober um 17 Milliarden Pfund. Dies entspricht einem Anstieg von 800 Millionen Pfund gegenüber demselben Monat des Jahres 2025.

Verbraucherinflation in Japan verstärkt Erwartungen an Zinserhöhung

Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Dies verstärkt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung, da sich der Preisdruck absehbar verstärken dürfte. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Dies belegen Regierungsdaten vom Freitag. Damit entfernt sich die Teuerung weiter vom 2-Prozent-Ziel der Zentralbank. Der Oktoberwert entsprach nahezu den Erwartungen: Eine von dem Datenanbieter Quick durchgeführte Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert.

Japanische Kern-Verbraucherpreise dürften sich im November auf 2,7 Prozent beschleunigen

Die japanischen Kern-Verbraucherpreise für November, die frische Lebensmittel ausschließen, werden im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um etwa 2,7 Prozent steigen, während der Index für die sogenannte Kern-Kern-Rate, der sowohl frische Lebensmittel als auch Energie herausrechnet, nach Schätzungen von Okasan Securities um rund 2,3 Prozent zulegen dürfte. Beide Indizes sind im Oktober um 2,2 Prozent gestiegen, wie die Daten zeigten. Der Preisanstieg bei Posten, die von den Spannungen im Nahen Osten und der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz beeinflusst werden, blieb im Oktober-Bericht moderat. Die Erzeugerpreisdaten für diesen Monat zeigen jedoch, dass der Kostendruck in den Lieferketten wieder zunimmt und sich künftig voraussichtlich auf die Einzelhandelspreise auswirken wird, meinen die Ökonomen des Brokerhauses.

BoJ-Zinserhöhung im Dezember nach Verbraucherpreisen wahrscheinlich

Angesichts des Anziehens der japanischen Verbraucherpreisinflation im Oktober erscheint eine Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im Dezember als sehr wahrscheinlich, meint Takeshi Minami, Ökonom am Norinchukin Research Institute. "Die Zentralbank wird wahrscheinlich eine zusätzliche Erhöhung im März 2027 diskutieren, wenn die Inflation voraussichtlich in den Bereich von 3% angezogen hat", fügt er hinzu. Minami erwartet, dass Energiekosten, welche die Auswirkungen staatlicher Maßnahmenänderungen widerspiegeln, die Inflation Anfang 2027 kräftig nach oben treiben dürften. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen, nach einem Anstieg von 2,1 Prozent im September, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten.

BoJ dürfte Leitzins im Dezember oder Januar anheben - Anhaltende Inflation

Die Bank of Japan dürfte ihren Leitzins im Dezember oder Januar anheben. Grund dafür sei das Zusammenspiel aus anhaltender zugrunde liegender Inflation, Yen-Schwäche und einer hawkisheren Fed, schreibt Masahiko Loo von State Street Investment Management in einem Kommentar. Japans Verbraucherinflation fiel im Oktober zwar etwas schwächer aus als erwartet, doch scheine diese Verfehlung laut dem Chefstrategen für festverzinsliche Wertpapiere weitgehend auf die Volatilität bei Nahrungsmitteln, insbesondere bei den Reispreisen, zurückzuführen zu sein und nicht auf eine wesentliche Verschlechterung der Kerninflation.

China belässt Referenzkreditzinsen unverändert

China hat am Freitag seine Leitzinsen unverändert gelassen und setzt diesen Kurs damit seit mehr als einem Jahr fort. Sinkende Nettozinsmargen hielten die Kreditgeber trotz schwacher Nachfrage nach Krediten davon ab, die Kreditkosten zu senken. Der einjährige Leitzins (Loan Prime Rate, LPR) verharrte bei 3,0 Prozent, während der fünfjährige Zins unverändert bei 3,5 Prozent lag, wie die Chinesische Volksbank mitteilte. Beide Zinssätze befinden sich seit Mai 2025 auf diesem Niveau.

Australische Inflationsdaten dürften Dilemma der RBA verdeutlichen

Die am Mittwoch anstehenden monatlichen Inflationsdaten für Australien im Oktober werden in der kommenden Woche das entscheidende Ereignis in Down Under sein. Der Markt rechne mit einem monatlichen Anstieg der getrimmten Verbraucherpreise um 0,3 Prozent, womit sich die jährliche getrimmte Inflation von 3,6 Prozent auf 3,5 Prozent abschwächen würde, meint David Bassanese, Chefvolkswirt bei Betashares. Doch nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag scheine es selbst trotz eines absoluten Schocks beim Inflationsergebnis unwahrscheinlich, dass die Reserve Bank of Australia im Dezember zu einer Zinserhöhung gezwungen werde, fügt er hinzu. Ein heißer Inflationswert würde das Dilemma, vor dem die Wirtschaft und die RBA stehen - nämlich ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum bei weiterhin hartnäckiger Inflation -, nur noch vergrößern, ergänzt er.

Mossad-Chef drängte bei US-Besuch auf erneute Angriffe gegen den Iran

Der Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad hat bei einem Besuch in den USA in der vergangenen Woche auf erneute gemeinsame Angriffe der USA und Israels gegen den Iran gedrängt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. US-Präsident Donald Trump wägt derzeit seine Optionen gegen Teheran ab. Roman Gofman, Mossad-Chef und ein enger Vertrauter des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, traf am Freitag in Washington mit Vertretern der Trump-Regierung zusammen, darunter CIA-Direktor John Ratcliffe. Dabei legte er ihnen israelische Geheimdiensterkenntnisse über das iranische Atomprogramm vor, wie die Personen sagten.

DJG/DJN/apo

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November 20, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

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