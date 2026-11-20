DJ EUREX/DAX-Futures kräftig im Minus - aber 140 Punkte über Tagestief
DOW JONES--Kräftig im Minus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag. Der globale Abverkauf der Technologieaktien belastet. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 277 auf 25.275 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.354 und das Tagestief bei 25.135 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.162 Kontrakte.
DJG/mod/gos
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November 20, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)
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