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Die Märkte müssen den nächsten Ausverkauf verdauen. Der S&P 500 verlor am Donnerstag 2,02 %, der Nasdaq 2,25 %. Selbst der Rekordbörsengang von Anthropic konnte die Stimmung nicht drehen. Die Aktie schloss zwar 17 % über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar, gab aber einen Großteil ihrer anfänglichen Gewinne ab. NVIDIA verlor 3,3 %. AMD büßte nach neuen Leerverkäufervorwürfen zu möglichen China-Geschäften knapp 8 % ein. AMD weist die Vorwürfe zurück.Asien setzt den Ausverkauf fort. Nikkei und KOSPI verlieren im Freitagshandel zeitweise mehr als 4 %. Auch Samsung, SK Hynix und SoftBank geraten kräftig unter Druck. Die Zweifel an der Finanzierungsfähigkeit milliardenschwerer KI-Projekte nehmen weiter zu.Die Dimension ist erheblich: Taiwan verlor innerhalb einer Woche fast 18 % und mehr als 500 Mrd. Dollar Börsenwert. Das war der stärkste Wochenverlust seit 1991. Ich gehe davon aus, dass sämtliche Konsensprognosen im KI-Halbleitersektor deutlich zu hoch sind. Die Frage bleibt, was wo eingepreist ist. Das erfordert eine sorgfältige Selektion. Stimmen aus dem Markt, die auf Resignation hinweisen:Albert Saporta, CEO von GAM Holding, spricht von einer gigantischen Investitionswelle, bei der niemand ausreichend abschätzen könne, welche Renditen das eingesetzte Kapital erzielen wird. Diese Investitionswelle beginne sich nun aufzulösen. Hao Hong von Lotus Asset Management erinnert daran, dass die größten Börsengänge historisch häufig in der Nähe eines Markthochs stattfinden. Ecaterina Bigos von BNP Paribas Asset Management beschreibt den KI-Handel als stark auf wenige Aktien konzentriert und erheblich durch Fremdkapital beziehungsweise Hebel geprägt. Nun werden diese Positionen abgebaut.In Deutschland beendet BASF seine Übernahmebemühungen um Evonik. Zwei Angebote wurden abgelehnt. Zuletzt bot BASF 24 Euro je Aktie. Evonik brach daraufhin um 16,2 % ein.Nach Xetra-Schluss folgte eine Aktienplatzierung. MPH verkaufte 927.755 M1-Kliniken-Aktien, entsprechend 5 % des Grundkapitals, zu 17,50 Euro. Der Abschlag zum Xetra-Schlusskurs beträgt 10,3 %. MPH erlöst rund 16 Mio. Euro und reduziert seine Beteiligung von 66 auf 61 %. Die Aktie geriet nachbörslich erheblich unter Druck.Intuit enttäuscht nachbörslich mit dem Ausblick. Trotz 12 % Umsatzwachstum auf 4,35 Mrd. Dollar senkt der Softwarekonzern seine Jahresumsatzprognose. Mailchimp wird für rund 3,7 Mrd. Dollar an Bending Spoons verkauft. Die Aktie verlor nachbörslich zweistellig.Der Goldpreis steht im Sog des weltweiten Aktienausverkaufs weiter unter Druck und erreicht seine Unterstützungszone um 3.500 Dollar (s. Chart). Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn Aktienmärkte heftig einbrechen, müssen institutionelle Anleger kurzfristig Liquidität beschaffen, um Verluste und Nachschusspflichten aus kreditfinanzierten Positionen auszugleichen. Das Zinsthema sollte verarbeitet sein zumal die Fed im Zinserhöhungszyklus weit forgeschritten ist.In dieser turbulenten Marktphase gewinnt unser Goldminen-Sonderreport nochmals erheblich an Bedeutung. Die jüngsten Kursrückgänge eröffnen ganz neue Bewertungsansätze. Hier geht es es zum Report:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe