DJ EUREX/Renten-Futures profitieren von Flucht in Sichere Häfen

DOW JONES--Deutlich im Plus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagvormittag. Der Abverkauf an den Börsen sorgt für eine Flucht in Sichere Häfen und damit Umschichtungen in Anleihen. "Vor allem der Bereich mit geringer Duration ist gesucht", sagt ein Händler. Dies spreche für kurzfristige Umschichtungen, die auch wieder schnell umgekehrt werden könnten.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 27 Ticks auf 121,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,15 Prozent und das Tagestief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden rund 94.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 54 Ticks auf 104,86 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 26 Ticks auf 113,09 Prozent.

DJG/mod/gos

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November 20, 2026 03:01 ET (08:01 GMT)

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