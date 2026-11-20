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Einladung zum 21. International Investment Forum am 9. Dezember 2026: Internationale Investmentideen zum Jahresausklang



20.11.2026 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GBC AG und Apaton Finance laden zur kostenfreien digitalen Investorenkonferenz ein - Unternehmensupdates, direkter Managementdialog und Perspektiven für 2027



Augsburg / Hannover, 20.11.2026 - Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zum 21. International Investment Forum (IIF) am Mittwoch, 9. Dezember 2026, ein. Die englischsprachige Onlinekonferenz bietet institutionellen Investoren, Family Offices, Vermögensverwaltern, Analysten und interessierten Privatanlegern direkten Zugang zu internationalen Unternehmen und ihren Management-Teams. Die Veranstaltung beginnt um 09:55 Uhr MEZ mit der Opening Session und findet vollständig digital über Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Zum Jahresausklang bietet das IIF die Gelegenheit, die bisherige Geschäftsentwicklung der präsentierenden Unternehmen einzuordnen und ihre strategischen Prioritäten für das kommende Jahr kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen Unternehmensupdates, operative Fortschritte und die Frage, welche Meilensteine für 2027 besonders relevant werden.



Unternehmensentwicklung einordnen - Perspektiven für 2027 kennenlernen

Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, erklärt:

"Zum Ausklang des vierten Quartals und des Kapitalmarktjahres 2026 möchten wir mit dem 21. IIF bewusst den Rückblick mit dem Blick nach vorn verbinden: Welche Fortschritte haben die Unternehmen erzielt, wie haben sich ihre Geschäftsmodelle entwickelt und welche Ziele setzen sie sich für 2027? Der direkte Austausch mit dem Management hilft Investoren, diese Entwicklungen einzuordnen und Chancen ebenso wie Risiken besser zu verstehen. Damit bietet unser Dezember-IIF eine wertvolle Grundlage, um sich über den Jahreswechsel hinaus mit internationalen Investmentideen auseinanderzusetzen."



Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt:

"Zum Jahresende lohnt es sich, nicht nur auf die Kursentwicklung zu schauen, sondern die Menschen hinter den Unternehmen nach ihren nächsten Schritten zu fragen. Genau dafür schaffen wir mit dem IIF Raum: kompakte Unternehmenspräsentationen, konkrete Fragen und Antworten aus erster Hand. Anleger können an einem Tag unterschiedliche Geschäftsmodelle kennenlernen und ihre eigenen Fragen zu Wachstum, Finanzierung und strategischen Prioritäten stellen - international, kostenfrei und ohne Reiseaufwand."Internationale Unternehmen im aktuellen Programm



Für das 21. IIF sind insgesamt 20 Präsentationsplätze vorgesehen. Im aktuellen Programm sind bereits die folgenden 13 Unternehmen namentlich angekündigt. Weitere Teilnehmer werden im Zuge der Programmfinalisierung ergänzt. Unternehmen ISIN Land net digital AG DE000A2BPK34 Deutschland Finexity AG DE000A40ET88 Deutschland naoo AG CH1323306329 Schweiz HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 Deutschland MS Industrie AG DE0005855183 Deutschland WAYDEAR AG DE000A40ZVU2 Deutschland Rock Tech Lithium Inc. CA77273P2017 Kanada Zefiro Methane Corp. CA98926D1069 Kanada dynaCERT Inc. CA26780A1084 Kanada First Phosphate Corp. CA33611D1033 Kanada Globex Mining Enterprises Inc. CA3799005093 Kanada Almonty Industries Inc. CA0203987072 Kanada (Unternehmenszentrale: USA) Power Metallic Mines Inc. CA73929R1055 Kanada Weitere Ergänzungen und Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.



Kompakte Präsentationen mit direkter Fragemöglichkeit

Jedes Unternehmen erhält einen 30-minütigen Präsentationsslot. Auf eine rund 25-minütige Unternehmenspräsentation auf Englisch folgt eine fünfminütige moderierte Fragerunde. Teilnehmende können ihre Fragen über die Zoom-Fragefunktion einreichen; die Moderation greift diese im Gespräch mit den Unternehmensvertretern auf. So verbindet das IIF einen strukturierten Überblick mit der Möglichkeit, gezielt nachzufragen.



Veranstaltungsdetails im Überblick

Datum: Mittwoch, 9. Dezember 2026

Beginn: 09:55 Uhr MEZ mit der Opening Session

Unternehmenspräsentationen: Ab 10:00 Uhr MEZ

Format: Onlinekonferenz über Zoom

Sprache: Englisch

Präsentationsdauer: Jeweils 25 Minuten Präsentation und fünf Minuten moderierte Fragerunde

Teilnahme: Kostenfrei nach Registrierung



Kostenfreie Registrierung und aktuelles Programm

Interessierte Investoren können sich über folgenden Link kostenfrei für das 21. International Investment Forum anmelden: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e8tHYT16Tzy7t9vDH3fLkw#/registration



Den aktuellen Zeitplan sowie weitere Informationen zu den präsentierenden Unternehmen finden Sie unter: https://ii-forum.com/timetable-21-iif/



Über das International Investment Forum (IIF)

Das International Investment Forum ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Das digitale Konferenzformat bringt börsennotierte Unternehmen mit einem internationalen Investorenpublikum zusammen. Unternehmenspräsentationen und moderierte Fragerunden ermöglichen einen direkten Austausch über Geschäftsmodelle, Strategien und aktuelle Entwicklungen - ohne Reiseaufwand und über Ländergrenzen hinweg.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ihr Team der

GBC AG und Apaton Finance GmbH



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de







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