EQS-News: GBC AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation
GBC AG und Apaton Finance laden zur kostenfreien digitalen Investorenkonferenz ein - Unternehmensupdates, direkter Managementdialog und Perspektiven für 2027
Für das 21. IIF sind insgesamt 20 Präsentationsplätze vorgesehen. Im aktuellen Programm sind bereits die folgenden 13 Unternehmen namentlich angekündigt. Weitere Teilnehmer werden im Zuge der Programmfinalisierung ergänzt.
Weitere Ergänzungen und Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.
20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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