Neuss (ots) -Ein gemütlicher Filmabend mit Pizza auf dem Sofa, ein Glas Rotwein mit Freunden oder ein ausgelassener Nachmittag mit den Kindern: Die schönsten Momente des Alltags hinterlassen manchmal ihre Spuren. Doch wer möchte schon lange schrubben, Flecken behandeln oder darauf warten, dass das Sofa endlich wieder trocken ist? Unter dem Motto "Clean Less, Live More" verfolgt Tineco eine einfache Idee: Haushaltsreinigung soll möglichst wenig Zeit und Mühe kosten, damit mehr Raum für das bleibt, was wirklich zählt. Wie das funktioniert, zeigt der kompakte Teppich- und Polsterreiniger CARPET ONE Spot DualHeat. Mit heißem Wasser, kraftvollem Dampf und einer integrierten Trocknungsfunktion rückt er selbst hartnäckigen Flecken zu Leibe und macht gereinigte Flächen in kürzester Zeit wieder nutzbar.Das Leben genießen, statt Flecken zu schrubbenOb Kaffeefleck auf dem Teppich, Schokoladenreste auf dem Polster oder schlammige Pfotenabdrücke nach dem Spaziergang: Kleine Missgeschicke gehören zum Leben dazu. Mit dem CARPET ONE Spot DualHeat verlieren sie ihren Schrecken. Dank innovativer DualHeat-Technologie lassen sich Verschmutzungen gezielt mit 70 °C heißem Wasser oder 100 °C heißem Dampf behandeln. Vier Reinigungsmodi ermöglichen die passende Reinigung für unterschiedliche Flecken und Textilien - von frischen Verschmutzungen bis zu hartnäckigen Rückständen. Während heißes Wasser und Dampf den Schmutz aus den Fasern lösen, nimmt das Gerät gelöste Partikel und Schmutzwasser mit 17 kPa Saugkraft direkt wieder auf. Das spart mühsames Schrubben und sorgt für eine gründliche Reinigung.Sauber und trocken - in rund drei MinutenEin frisch gereinigtes Sofa, auf dem niemand sitzen darf? Auch das gehört mit dem CARPET ONE Spot DualHeat weitgehend der Vergangenheit an. Die integrierte FlipDry-Technologie trocknet behandelte Stellen mit 70 °C warmer Luft. Im Modus "Max Dry" sind gereinigte Flächen laut Tineco-Labordaten bereits nach rund drei Minuten wieder trocken. Für empfindlichere Textilien steht ein sanfterer Trocknungsmodus zur Verfügung.Besonders praktisch: Der kompakte Alltagshelfer lässt sich vielseitig einsetzen. Neben Teppichen und Sofas reinigt er auch Matratzen, Autositze, Haustierbetten oder textile Treppenbeläge. Verschiedene Aufsätze erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Und damit nach der Reinigung nicht gleich die nächste Putzaufgabe wartet, übernimmt eine integrierte Selbstreinigungsfunktion das Durchspülen des Schlauchs.Clean Less, Live More - auch zur Black WeekWeniger Aufwand im Haushalt und mehr Zeit für Familie, Freunde und die kleinen Freuden des Alltags: Genau dafür steht das Tineco-Motto "Clean Less, Live More". Smarte Technologien sollen nicht nur für Sauberkeit sorgen, sondern vor allem den Alltag erleichtern. Passend dazu bietet die Black Week eine gute Gelegenheit, sich die praktischen Haushaltshelfer von Tineco zu attraktiven Konditionen zu sichern. Ob intelligente Wischsauger für die tägliche Bodenpflege, leistungsstarke Akkusauger für Haustierhaushalte oder Spezialisten für die gründliche Reinigung von Teppichen und Polstern: Tineco hält für unterschiedliche Bedürfnisse die passende Lösung bereit.Der CARPET ONE Spot DualHeat ist ab sofort zum attraktiven Black Week Deal auf Amazon (http://www.amazon.de/dp/B0HC6XCBWJ?maas=maas_adg_678D571957B3EEAF272687AF6B8B8B3E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) erhältlich für nur 209 EUR (249 UVP) sowie bei Otto (https://otto.me/4BNsD9A) verfügbar.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier. (https://www.dropbox.com/home/Tineco/Briefings/Products/2026/CARPET%20ONE%20Spot%20Dual%20Heat)Fotoquelle: TinecoMehr über Tineco erfahren Sie auf de.tineco.com oder folgen Sie uns hier:- Instagram: @Tineco (https://www.instagram.com/tineco.de/)- X: @Tineco (https://x.com/search?q=Tineco&src=typed_query&f=top)- YouTube: @Tineco (https://www.youtube.com/results?search_query=Tineco)Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6394373