München (ots) -740 Millionen Abrufe in nur einem Jahr: Bayerisches Lokal-TV findet sein Publikum längst nicht mehr nur vor dem Fernseher. Ob auf YouTube, Instagram, Facebook oder TikTok - lokale Nachrichten und Geschichten aus Bayern finden auch auf digitalen Plattformen hohe Resonanz. Die junge Streamingplattform WOTSCH.TV kommt auf Social Media bereits in ihrem ersten Jahr auf rund 60 Millionen Abrufe. Das zeigen Nutzungszahlen der bayerischen Lokal-TV-Anbieter, die passend zum morgigen Welttag des Fernsehens die Relevanz des Lokalfernsehens bestätigen.Mit den Abrufen des landesweiten Programms 17:30 SAT.1 Bayern summieren sich die von den Anbietern gemeldeten Abrufe der lokalen und landesweiten TV-Angebote in Bayern auf knapp 1,3 Milliarden in zwölf Monaten.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "1,3 Milliarden - das ist eine Zahl, die auch uns überrascht hat, die aber zeigt, dass bayerisches Lokal- und Regional-TV ein wichtiger Bestandteil der Medienvielfalt in Bayern ist und das auf vielen Empfangswegen. Deshalb nehmen wir diese unterschiedlichen Nutzungskontakte stärker in den Blick, um die Relevanz der lokalen und regionalen Programme in Bayern in ihrer ganzen Breite valide belegen zu können."Wie stark aktuelle Ereignisse die Nutzung eines lokalen Programms verändern können, zeigt das Oktoberfest in München besonders deutlich: Eine HbbTV-Gerätemessung bei münchen.tv weist während der Wiesn gegenüber den jeweils zweiwöchigen Vergleichszeiträumen davor und danach einen Anstieg der täglichen Zugriffe von mindestens einer Minute an Smart TVs um etwa den Faktor fünf aus. Auch die Daten zur Social-Media-Nutzung in diesem Zeitraum belegen, dass lokale Highlights die Abrufe steigen lassen.Die genannten Abrufzahlen sind keine Reichweiten im engeren Sinne: Einzelne Personen können Inhalte mehrfach abrufen, Nutzungen können sich zwischen Plattformen überschneiden und die Plattformmetriken unterscheiden sich. "Die Zahlen sind daher vor allem eines: ein starkes Indiz dafür, dass lokale und regionale Inhalte heute weit über die klassische Fernsehnutzung hinaus Resonanz finden", so BLM-Präsident Schmiege.Pressekontakt:Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel. 089/63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6394369