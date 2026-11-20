Köln (ots) -Der Klimawandel treibt Landwirte in Somalia in Armut, Hunger und in die Flüchtlingslager der Städte, obwohl das Land zu den Ländern mit den geringsten CO2-Emissionen weltweit zählt. Da El Niño in den kommenden Monaten voraussichtlich schwere Überschwemmungen bringt, ruft das Hilfsnetzwerk Islamic Relief die Staats- und Regierungschefs auf der COP31 dazu auf, in den Schutz der lokalen Landwirtschaft zu investieren. Die Bauern sollen auf ihrem Land bleiben können. Islamic Relief hat dafür Landwirte und vertriebene Familien in ganz Somalia befragt, die berichten, wie sich ihre Lebensgrundlagen dauerhaft verändern.Der diesjährige El Niño dürfte einer der schwersten seit Jahrzehnten sein. Prognosen der Vereinten Nationen (UN OCHA) zufolge sind allein in Somalia bis zu 3,4 Millionen Menschen von den schweren Regenfällen und Sturzfluten bedroht. Die Überschwemmungen drohen die Ernten in einem Land zu vernichten, in dem bereits ein Viertel der Bevölkerung unter kritischer Ernährungsunsicherheit leidet. Laut IPC leiden oder erkranken zwischen Juli 2026 und Juni 2027 schätzungsweise 1,92 Millionen Kinder zwischen 6 und 59 Monaten sowie 157.000 schwangere und stillende Frauen an akuter Unterernährung. Am Fluss Shabelle besteht wegen verstärkter Regenfälle in Äthiopien bereits ein hohes Hochwasserrisiko. Fast eine halbe Million Menschen sind von Vertreibung bedroht.Liiban A. Mohamed, Landwirt aus Balcad am Fluss Shabelle, erlebt seit anderthalb Jahrzehnten, wie sich die Klimaschocks beschleunigen. Auf Jahre mit verheerenden Überschwemmungen folgten Jahre mit schwerer Dürre. "Man bereitet sein Land vor, investiert seine Ersparnisse in Saatgut und arbeitet jeden Tag hart, nur um dann durch eine plötzliche Dürre oder eine plötzliche Überschwemmung alles zu verlieren", sagt er.Muse Bufow, der seit zwölf Jahren Landwirtschaft in Balcad betreibt, um seine sieben Kinder zu ernähren, formuliert es so: "Wir wollen nicht auf Hilfe angewiesen sein; wir wollen unser Land bewirtschaften. Mit guter Bewässerung, frühzeitigen Hochwasserwarnungen und zuverlässigem Saatgut können wir unsere Ernten schützen und unseren Kindern eine sicherere Zukunft sichern."Wer sein Land bereits verloren hat, kämpft ums tägliche Überleben. Die 28-jährige Muna Abdikadir floh 2024 mit ihren vier Kindern aus ihrem Dorf, nachdem mehrere Ernteausfälle und der Tod ihres Viehbestands die Familie ruiniert hatten. Sie lebt in einem Lager für Binnenflüchtlinge am Rande von Baidoa. Ihr jüngstes Kind, acht Monate alt, leidet an akuter Unterernährung. "Das Schwerste am Muttersein ist es, mit anzusehen, wie die eigenen Kinder hungern, wenn man ihnen nichts mehr zu geben hat", sagt sie. "Hier ist es schon ein Kampf, überhaupt eine Mahlzeit am Tag zu bekommen."Aliow Mohamed, Landesdirektor von Islamic Relief in Somalia, sagt: "Eine einzige Ernte entscheidet darüber, ob ein Vater seine Kinder ernähren oder medizinische Versorgung bezahlen kann. Zu viele Familien wurden von ihrem Land vertrieben und in Lager gezwungen. Somalia gehört zu den Ländern mit den geringsten CO2-Emissionen weltweit, doch seine Bevölkerung leidet unter einigen der schlimmsten Folgen des Klimawandels. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen die Lebensgrundlagen der Menschen dort schützen und ihnen helfen, auf ihrem Land bleiben zu können."Lokale Islamic Relief-Teams unterstützen Bauern in Somalia unter anderem mit Frühwarnsystemen für Überschwemmungen, dürreresistentem Saatgut und neuen landwirtschaftlichen Techniken. Außerdem hilft die Organisation vertriebenen Familien in Lagern rund um Baidoa und Mogadischu.Islamic Relief Deutschland setzt dazu seit Anfang Juli das Projekt "Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Anpassung an den Klimawandel" um: Bis Ende Dezember erreicht es über 11.000 Haushalte - rund 67.000 Menschen - in Somaliland, Süd-Zentral-Somalia und Puntland, die unter der diesjährigen schweren Dürre leiden. Neben Essenspaketen, Hygiene-Kits und medizinischer Grundversorgung entstehen Wasserleitungen für Mensch und Tier sowie solarbetriebene Bewässerung, und Familien lernen klimafreundliche Landwirtschaft. So sollen sie Klimaschocks künftig besser überstehen und auf ihrem Land bleiben können.Über Islamic Relief DeutschlandIslamic Relief Deutschland ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Köln und Teil des internationalen Netzwerks Islamic Relief Worldwide, das in mehr als 40 Ländern tätig ist. Seit über 30 Jahren hilft die Organisation gemeinsam mit lokalen Partnern Menschen, die von Armut, Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen betroffen sind, mit Nothilfe, Wiederaufbau und langfristigen Entwicklungsprojekten. Zudem engagiert sich Islamic Relief Deutschland in Bündnissen wie VENRO, der Klima-Allianz Deutschland und CAN Europe.Pressekontakt:Sara Ahmed Martinez, PressereferentinTelefon: 01512 205 05 77E-Mail: presse@islamicrelief.deOriginal-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50131/6394385