Leipzig (ots) -Der MDR macht mit "Hol dir deine Show!" am 27. November 2026 Station in Lindewerra im thüringischen Eichsfeld - und ein ganzes Dorf feiert mit. In dem Ort an der Werra dreht sich alles um den Stock. Das traditionelle Handwerk der Stockmacher hat Lindewerra weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Mit seiner 90-minütigen Live-Show rückt der MDR diese besondere Handwerkskunst ins Rampenlicht und zeigt zugleich, was die ehemalige Grenzregion darüber hinaus zu bieten hat. Auf der Bühne sorgen Schlagertitan Bernhard Brink, Sonia Liebing, Neonlicht, Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit für beste Stimmung. Zu sehen ist "Hol dir deine Show!" am Freitag, 27. November 2026, ab 20.15 Uhr live in der ARD Mediathek sowie im MDR-TV.In der Show erfährt das Publikum von Sagen rund um die Teufelskanzel, von einer engagierten Dorfbibliothek und einem Blueslabel, das von Lindewerra aus Musik in die Welt trägt. Sie blickt zurück auf die Zeit, als die innerdeutsche Grenze den Ort prägte, und zeigt, wie die Region wieder zusammengewachsen ist. Beim Darts treten Lindewerrscher mit prominenter Unterstützung zur Ortsmeisterschaft an: Wer beweist eine ruhige Hand und holt sich den "Goldenen Stock"?Julia Krüger und Peter Imhof begrüßen das Publikum zu einer Party mit Musik, überraschenden Geschichten und Menschen, die ihre Heimat mit viel Herz und eigenen Ideen gestalten. Peter entdeckt, wie aus einem Stück Holz ein Wanderstock wird und was frisch gebackenes Brot damit zu tun hat. Auch Julia darf ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen.Wer jetzt schon Lust auf die Show hat, kann sich bereits im Vorfeld auf das große Live-Event einstimmen: Ab Montag, 23. November, berichtet MDR Thüringen im Radio; im MDR-TV schalten "MDR um Vier" und das "Thüringen Journal" live nach Lindewerra und blicken hinter die Kulissen.Hier können sich interessierte Gemeinden bewerbenMit "Hol dir deine Show!" geht der MDR bewusst neue Wege: Statt klassischer Studio-Shows oder großer Open-Air-Events stehen kleine Gemeinden Mitteldeutschlands im Mittelpunkt - im Fernsehen, in der ARD Mediathek, im Radio, online und auf Social Media.Produziert wird dort, wo Menschen leben, feiern und Kultur gestalten. Die Show macht die Menschen vor Ort mit ihren persönlichen Geschichten sichtbar. Moderiert wird sie von Peter Imhof, begleitet von Felix Seibert-Daiker und Julia Krüger, die sich jeweils abwechseln. Interessierte Gemeinden können sich weiterhin bewerben unter www.mdr.de/holdirdeineshow.Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Anmeldung bitte bis zum 26. November, 12 Uhr, mit Nennung des Namens und Mediums per E-Mail an: kommunikations-desk@mdr.dePressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6394383