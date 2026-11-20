50 Prozent Rabatt, Countdown-Uhren, rote Streichpreise: Der Black Friday verspricht das große Schnäppchen. Doch kaum eine Nation blickt so skeptisch auf die Rabattaktion wie die Deutschen. Rabatte, überall Rabatte: Es ist wieder so weit, der Black Friday steht vor der Tür. In diesem Jahr fällt er auf den 27. November. Das aus den USA stammende Verkaufsphänomen hat sich auch in Deutschland zunehmend etabliert. Vor allem im Internet, aber auch im stationären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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