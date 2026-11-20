Berlin (ots) -Die Tabaksteuereinnahmen brechen weiter ein. Nach dem heute veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums (BMF) lagen die kassenmäßigen Einnahmen aus der Tabaksteuer von Januar bis Oktober 2026 um rund 1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,4 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Zwar hat sich der Rückgang gegenüber den Vormonaten leicht abgeschwächt, das Minus bleibt aber erheblich. Besonders alarmierend: Das Steueraufkommen sinkt trotz der bereits zum Jahresbeginn erfolgten Steuererhöhung um 15 Cent je Zigarettenpackung und der Vorproduktion der Unternehmen mit Blick auf die nächste Steuerstufe.Die aktuellen Einnahmedaten sind damit ein deutlicher Warnhinweis für die weitere Tabaksteuerpolitik. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erwartet für das Gesamtjahr 2026 Tabaksteuereinnahmen von 16,340 Milliarden Euro. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung wurde diese Erwartung bereits um 550 Millionen Euro nach unten korrigiert. Ob selbst diese angepasste Prognose erreicht werden kann, ist angesichts der bisherigen Entwicklung fraglich.Besonders kritisch bewertet der BVTE die Erwartungen an das kommende Haushaltsjahr. Zum 1. Januar 2027 tritt die nächste Stufe der Tabaksteuererhöhung in Kraft, die für Verbraucher eine zusätzliche Preisbelastung von rund 80 Cent je Zigarettenpackung bedeuten kann. Gleichzeitig hat die Koalition ihre Erwartungen an zusätzliche Tabaksteuereinnahmen im parlamentarischen Verfahren noch einmal deutlich erhöht: Für 2027 werden inzwischen 1,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen veranschlagt.BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke erklärt: "Die aktuellen Zahlen sind ein unübersehbares Warnsignal für die Politik. Schon eine Steuererhöhung um lediglich 15 Cent je Packung hat nicht zu höheren Steuereinnahmen geführt. Stattdessen fehlen dem Staat gegenüber dem Vorjahr 1,2 Milliarden Euro - und das trotz Vorproduktion der Unternehmen. Wer angesichts dieser Entwicklung glaubt, mit einer weiteren massiven Preiserhöhung von rund 80 Cent je Packung ab Januar 2027 zusätzliche Milliarden einnehmen zu können, verkennt die wirtschaftliche Realität. Die Einnahmeerwartungen angesichts der unsicheren konjunkturellen Lage und der Kaufzurückhaltung der Konsumenten sind mehr als fraglich. Der Bundeshaushalt 2027 ist mit diesen Annahmen auf Sand gebaut. Das ist eine unverantwortliche Haushalts- und Steuerpolitik."Die absehbaren Folgen weiterer Steuererhöhungen sind eine zusätzliche Schwächung des legalen Marktes sowie zunehmende Ausweichreaktionen, grenzüberschreitende Einkäufe und ein wachsender illegaler Handel. Höhere Steuersätze führen keineswegs automatisch zu höheren Staatseinnahmen. Die Bundesregierung muss deshalb ihre Einnahmeerwartungen an den tatsächlichen Marktentwicklungen ausrichten, statt den Bundeshaushalt auf immer ambitioniertere Prognosen zu stützen. Gefragt ist eine realistische Tabaksteuerpolitik mit Augenmaß.Link zum Monatsbericht (https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2026/11/Downloads/monatsbericht-2026-11.pdf?__blob=publicationFile&v=2)Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.dewww.bvte.de | www.tabaksteuer-mit-augenmass.de |www.linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6394401