Berlin (ots) -Der Mit-Organisator der Jugendproteste, Akram Selo von der Gruppe "Gen Z regelt", hat den friedlichen Charakter der Veranstaltung betont.Er sagte am Freitag im rbb24 Inforadio: "Die, die Gewalt suchen, sind nicht auf unseren Demos, würde ich behaupten. Unsere Demos sind ja friedlich, wie wir es schon angekündigt hatten."Als Hauptforderung der Initiative nannte Selo mehr Geld für Bildung und Psychotherapie: "Im Grunde sollte man mal mehr Geld für Schulen zur Verfügung stellen - um Suchthilfe und Therapie sollte man sich [auch] kümmern."Die "Gen Z regelt"-Bewegung wächst laut Selo immer mehr: "Am Anfang waren das ja nur fünf, sechs Leute. Mittlerweile sind wir über 500 Leute, die sich bei 'Gen Z regelt' komplett engagieren; es gibt viele verschiedene Ortsgruppen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6394398