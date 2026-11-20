Deutschlands Erzeugerpreise steigen um 8,1 Prozent. Energie und Rohstoffe treiben die Kosten. Droht 2027 eine neue Inflationswelle?
Enthaltene Werte: EU0009652759Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE
Enthaltene Werte: EU0009652759Den vollständigen Artikel lesen
Die deutschen Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat überraschend stark um 8,1 Prozent, was den höchsten Anstieg seit Februar 2023 markiert. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 7,3 Prozent erwartet. Haupttreiber für diese Entwicklung sind gestiegene Kosten bei Energie und Rohstoffen. Auch im Vergleich zum Vormonat September verzeichneten die Preise einen Zuwachs von 1,4 Prozent, was die Sorge vor einer neuen Inflationswelle verstärkt.