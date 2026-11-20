NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef in London mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Verzögerte Erstattungen seien ein Zeitproblem, keine Nachfrage-Erosion, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die mittelfristigen Ambitionen des Orthopädietechnik-Spezialisten erschienen allerdings weniger sicher./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000BCK2223
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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