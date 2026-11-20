NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef in London mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Verzögerte Erstattungen seien ein Zeitproblem, keine Nachfrage-Erosion, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die mittelfristigen Ambitionen des Orthopädietechnik-Spezialisten erschienen allerdings weniger sicher./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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