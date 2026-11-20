Mit den neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepots rückt der Kapitalmarkt stärker in den Mittelpunkt der geförderten privaten Altersvorsorge Die DEVK Versicherungen starten zum Jahresbeginn 2027 mit einem kostengünstigen Standarddepot: Die Effektivkosten liegen je nach Laufzeit zwischen 0,33 und 0,46 Prozent. Damit kombiniert die DEVK staatliche Zulagen und Renditechancen von ETF-Investments mit einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Kundinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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