Bonn/Berlin (ots) -Magdalena Gräfe und Julius Seibt sind die Preisträger:innen des Journalismuspreises Humanitäre Hilfe 2026, den das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts vergibt. Die Jury zeichnet beide für ihre journalistischen Arbeiten über humanitäre Hilfe aus. Nach Einschätzung der Jury zeigen die Beiträge auf unterschiedliche Weise, dass humanitäre Hilfe nicht allein Unterstützung in akuter Not bedeutet, sondern auch Hoffnung, Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Wandel ermöglichen kann.Magdalena Gräfe dokumentiert in ihrer multimedialen Reportage den Alltag von Menschen Cox's Bazar in Bangladesch, dem größten Flüchtlingscamp weltweit. Sie vermittelt die Herausforderungen von Betroffenen und Helfer:innen. Mit Texten, Bildern und Videos eröffnet sie unterschiedliche Zugänge zu ihrer Reportage.Julius Seibt zeichnet in seiner sprachlich pointierten und sensibel erzählten Reportage aus Kolumbien ein vielschichtiges Bild der Menschen vor Ort und der Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf ihr Leben. Dabei verbindet er politische Zusammenhänge mit den individuellen Perspektiven seiner Protagonist:innen und schafft Zugang zu einem komplexen Thema, das über die unmittelbare Arbeit der Minenräumung hinausgeht."Gerade in einer Zeit, in der humanitäre Not zugleich größer und weniger sichtbar geworden ist, ist unabhängiger und sorgfältiger humanitärer Journalismus unverzichtbar. Die ausgezeichneten Beiträge geben Menschen Raum und Würde, machen Zusammenhänge verständlich und zeigen Betroffene nicht nur als Empfänger:innen von Hilfe, sondern als Menschen, die ihre Zukunft selbst gestalten. Genau diese differenzierte Perspektive auf humanitäre Krisen brauchen wir", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Der Journalismuspreis Humanitäre Hilfe wurde im Vorfeld des World Humanitarian Summit 2016 ins Leben gerufen. Von Beginn an ging es darum, neue journalistische Perspektiven auf humanitäre Hilfe zu ermöglichen und stereotype Darstellungen zu hinterfragen.Ramesh de Silva, Leiter des Referats "Strategie und Instrumente der humanitären Hilfe" im Auswärtigen Amt unterstreicht die Bedeutung unabhängiger Berichterstattung über humanitäre Krisen: "Humanitäre Krisen verschwinden nicht, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit weiterzieht. Umso wichtiger ist unabhängiger Journalismus, der unterschiedliche Perspektiven einnimmt und auch dort hinschaut, wo Krisen aus dem medialen Fokus geraten. Der Journalismuspreis Humanitäre Hilfe gibt jungen Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen und Menschen zu Wort kommen zu lassen, deren Perspektiven sonst wenig Raum erhalten. Gleichzeitig trägt das Projekt dazu bei, die konkrete Wirkung humanitärer Hilfe vor Ort sichtbar zu machen."Zehn Jahre Journalismuspreis Humanitäre HilfeMit der Preisverleihung 2026 endet der Journalismuspreis Humanitäre Hilfe nach zehn Jahren. Seit dem Start des Wettbewerbs gingen über 100 Bewerbungen ein, 26 Journalist:innen wurden nominiert. Im Rahmen ihrer Recherchen besuchten sie mit Unterstützung von 20 Patenorganisationen insgesamt 22 Länder auf vier Kontinenten. Die ersten Recherchereisen fanden 2016 statt. Entstanden sind journalistische Beiträge, die Menschen und humanitäre Krisen abseits der alltäglichen Nachrichtenlage in den Blick gerückt haben.Weitere Informationen zum "Journalismuspreis Humanitäre Hilfe" finden Sie unter: www.aktion-deutschland-hilft.de/journalismuspreis.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten:https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Andrea WillemsTel.: +49 228 242 92-250E-Mail: journalismuspreis@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Journalistenpreis Humanitäre Hilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128046/6394428