Der DAX ist gestern Morgen bei 25.871 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich zunächst weiter erholen, nachdem er im Rahmen des Frühhandels schon eine Entlastungsbewegung abgebildet hat. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX zunächst noch etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Er schwenkte dann in eine Seitwärtsbox, die gegen Mittag nach Süden aufgelöst worden ist. Die Schwäche hat bis zum Abend angehalten, der DAX gab im Zuge dessen bis unter die 25.270 Punkte nach. Es wurde gestern im Handel ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 25.269 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Schwacher Handelsstart: Der DAX aktuell startet am Freitag (20.11.2026) bei 25.125 Punkten in die Vorbörse - 144 Punkte unter dem Vortagesschluss (25.269 Punkte) und 746 Punkte unter der Vorbörse des Vortags.

Bärisches Chartbild: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart dominieren die Bären (Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 % vs. Bull-Szenario: 45 % ).

Erwartete Tagesrange: Für den heutigen Handelstag kalkuliert unsere DAX Prognose eine Handelsspanne zwischen 25.261 - 25.420 Punkten auf der Oberseite und 25.011 - 24.783 Punkten auf der Unterseite.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag vom 19.11.2026

Der deutsche Leitindex ist gestern Morgen zunächst freundlich bei 25.871 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einer anfänglichen Entlastungsbewegung im Frühhandel und kurzen Anschlussgewinnen zur Xetra-Eröffnung drehte die Stimmung jedoch deutlich. Der DAX aktuell schwenkte in eine Seitwärtsbox ein, die gegen Mittag nach unten (Süden) aufgelöst wurde.

Die Abwärtsdynamik hielt bis in die Abendstunden an und drückte den Index unter die Marke von 25.270 Punkten. Nach einem deutlichen Xetra-Tagesverlust gaben die Notierungen auch nachbörslich weiter nach, sodass der DAX bei 25.269 Punkten aus dem Handel ging. Im heutigen Frühhandel setzte sich diese Schwäche weiter fort.

Gewinner und Verlierer im DAX (Xetra-Schluss 19.11.2026)

Zum Xetra-Schluss notierten lediglich 5 DAX-Aktien im Plus, während 35 Titel Abschläge hinnehmen mussten:

Top-Performer: Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Deutsche Bank-Aktie (+0,41 - gefolgt von Siemens Healthineers (+0,38 - und Qiagen (+0,21 %).

Verlierer des Tages: Das Tabellenende bildete Fresenius Medical Care mit einem Minus von 3,94 - gefolgt von Rheinmetall (-3,04 - und Fresenius (-2,79 %)....

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