BERLIN, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEVEL8 hat bei Amazon.de für den Zeitraum vom 19. bis zum 30. November 2026 einen Black-Friday-Rabatt von 20 % auf Handgepäckkoffer angekündigt. Das Modell Grace eignet sich für Reisende, die Laptop, Reisepass oder Ladegerät griffbereit haben möchten, ohne den Koffer öffnen zu müssen. Das Modell Luminous ist ideal für alle, die einen leichten, geräuscharmen Koffer suchen, der überall Platz findet.

Welcher Handgepäckkoffer passt zu Ihrer Reise?

Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist vor allem der jeweilige Schwerpunkt der Konstruktion. Beim Grace liegt der Fokus auf Zugriffsmöglichkeiten und Fassungsvermögen - ein Frontfach sorgt dafür, dass das Nötigste griffbereit ist, und ein Erweiterungsreißverschluss schafft zusätzlichen Platz auf der Rückreise. Schwerpunkt des Luminous ist eine leichtere Bauweise, eine bessere Struktur und leise Rollen. Entscheiden Sie sich deshalb für den Grace, wenn Sie Ihren Koffer häufig ein- und auspacken müssen. Den Luminous wählen Sie dagegen besser für zweitägige Reisen, bei denen das erneute Einpacken eher lästig ist.

Grace: Frontzugang und erweiterbares Fassungsvermögen

Der 20-Zoll-Koffer Grace misst 55,5 × 37 × 25 cm und wiegt 4,1 kg. Sein Frontfach bietet Platz für einen 15,6-Zoll-Laptop, ein Tablet und Dokumente, ohne die Hauptklappe öffnen zu müssen. Ein Reißverschluss erweitert das Fassungsvermögen von 36 auf 42 Liter. Leichtgängige, 360° drehbare Spinnerrollen, eine ABS- und PC-Schale mit verstärkten Ecken, ein verstellbarer Griff und ein TSA-konformes Schloss runden die Ausstattung ab. Der Koffer Grace ist in fünf Farben sowie mit einer zweijährigen Garantie erhältlich.

Luminous: Leichter, leiser, besser organisiert

Der 20-Zoll-Koffer Luminous misst 54 × 37 × 23,5 cm und wiegt 3,5 kg. Der Innenraum fasst 40 Liter und verfügt über zwei gefütterte Fächer und drei Organizer. Drei Schichten aus deutschem Polycarbonat von BAYER sorgen für ein geringes Gewicht, die Micro-Diamond-Oberfläche kaschiert kleine Kratzer. Die doppelt gelagerten, 360° drehbaren Rollen laufen mit etwa 45 dB (SGS-zertifiziert) sehr leise. Abgerundet wird das Angebot durch einen vierstufigen Aluminiumgriff und ein dreistelliges TSA-Schloss. Der Kompromiss: kein Frontfach, dafür aber eine leichtere, leisere und sehr übersichtliche Ausführung.

Das Black-Friday-Angebot

Beide Handgepäckkoffer sind vom 19. bis zum 30. November 2026 einschließlich Cyber Monday bei Amazon.de um 20 % reduziert. LEVEL8 stellt seit 2008 Reisegepäck her und hat achtzehn internationale Designpreise gewonnen, darunter Red Dot, iF und IDEA. Preise und Lagerbestände können sich während der Aktion ändern. Daher sollten Sie zunächst das Angebot prüfen.

Ansprechpartnerin: Jade Wang

E-Mail: jade.wang@level8cases.com

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