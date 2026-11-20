Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG
Sazerac bessert nach: Angebotspreis steigt auf 6,65 EUR - Mindestannahmeschwelle gestrichen
Die Sazerac Germany Holding GmbH hat gestern die Konditionen ihres laufenden freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Berentzen-Gruppe AG deutlich attraktiver gestaltet. Der Angebotspreis wurde um rund 19,8% von zuvor 5,55 EUR auf nunmehr...
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
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