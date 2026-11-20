Mainz (ots) -
Mittwoch, 16.12.
Bitte Programmänderung beachten:
0.35 Rosalinde
Rosalinde Kaitlyn Dever
Julia Isabela Merced
Dario Sean Teale
Romeo Kyle Allen
Adrian Capulet Bradley Whitford
Paris Spencer Stevenson
Amme Janet Minnie Driver
Mario Capulet Christopher McDonald
Regie: Karen Maine
USA 2022
Free-TV-Premiere
(Bitte streichen: Titel folgt, weiterer Ablauf ab 1.55 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6394461
Mittwoch, 16.12.
Bitte Programmänderung beachten:
0.35 Rosalinde
Rosalinde Kaitlyn Dever
Julia Isabela Merced
Dario Sean Teale
Romeo Kyle Allen
Adrian Capulet Bradley Whitford
Paris Spencer Stevenson
Amme Janet Minnie Driver
Mario Capulet Christopher McDonald
Regie: Karen Maine
USA 2022
Free-TV-Premiere
(Bitte streichen: Titel folgt, weiterer Ablauf ab 1.55 Uhr wie vorgesehen.)
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