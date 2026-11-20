München (ots) -Im kommenden Jahr kommen einige Änderungen auf Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer zu. Wie bereits in den vergangenen Jahren steht zunächst im Januar der Führerscheinumtausch an. Nach dem Stufensystem sind nun diejenigen dran, welche ihren Führerschein zwischen 2002 und 2004 ausgestellt bekommen haben. Stichtag für den Umtausch ist der 19. Januar 2027. Der ADAC gibt einen Überblick darüber, was sich im kommenden Jahr außerdem ändert.Führerschein soll günstiger werdenMit der Führerscheinreform sollen die Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis sinken. Fahrschulen sollen unter anderem von Bürokratie entlastet werden. Zudem sollen Eltern zukünftig bereits vor der Prüfung zum Üben Fahrten begleiten können. Fahrschülerinnen und Fahrschülern können so zusätzliche Fahrpraxis gewinnen und mehr Erfolg in der praktischen Prüfung erzielen.Spritpreisdeckel geplantDer Tankrabatt von 17 Cent je Liter Kraftstoff läuft zum Jahresende aus. Vor dem Hintergrund hoher Spritpreise im Jahresverlauf hat die Koalition aus Union und SPD beschlossen, einen Spritpreisdeckel zu Beginn des kommenden Jahres einzuführen. Wie genau dieser ausgestaltet sein soll, steht jedoch noch aus. Die Bundesländer sollen die Möglichkeit erhalten, in bestimmten Regionen einen vom bundesweiten Preisdeckel abweichenden, niedrigeren oder höheren Höchstpreis festzulegen. Aus Sicht des ADAC birgt der Spritpreisdeckel Chancen und Risiken zugleich. Zwar kann er außergewöhnlich hohe Preisspitzen und Margen begrenzen, auf die Tagesdurchschnittspreise wird er jedoch nur einen geringen Einfluss haben können.Euro 7 wird PflichtAb dem 29. November 2027 gelten die Anforderungen der neuen Abgasnorm Euro 7 auch für die Erstzulassung neuer Pkw und leichter Nutzfahrzeuge. Während die bisherigen Euro-6-Grenzwerte für Abgasemissionen weitgehend beibehalten werden, kommen zusätzliche Anforderungen hinzu. Diese betreffen unter anderem die Haltbarkeit emissionsrelevanter Komponenten und Systeme sowie die Lebensdauer der Batterien von Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Erstmals werden zudem Grenzwerte für Partikelemissionen durch Bremsabrieb eingeführt. Für den Reifenabrieb sind zu einem späteren Zeitpunkt entsprechende Vorgaben vorgesehen.Neue Regeln für E-ScooterFür E-Scooter sollen ab dem 1. März 2027 neue Verkehrsregeln gelten. So soll das Zusatzzeichen "Radverkehr frei" künftig auch für E-Scooter gelten. Außerdem dürfen E-Scooter-Fahrer dann auch den Grünpfeil für Radfahrer nutzen. Darüber hinaus werden auch die Bußgelder für bestimmte Verkehrsverstöße erhöht. So soll das unerlaubte Befahren des Gehweges künftig 25 Euro kosten (bisher 15 Euro). Wer zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs ist, muss ebenfalls mit 25 Euro rechnen, statt wie bisher mit fünf Euro. Neue E-Scooter müssen ab dem 1. Januar außerdem mit Blinkern ausgestattet sein. Alte, bereits in den Verkehr gebrachte E-Scooter müssen jedoch nicht umgerüstet werden.Digitaler Batteriepass für E-AutosNeue Elektroautobatterien müssen ab dem 18. Februar über einen digitalen Batteriepass verfügen. Dieser soll unter anderem Informationen zur Herkunft, zu technischen Eigenschaften, verwendeten Materialien, zum CO2-Fußabdruck und zur Lebensdauer der Batterie enthalten. Auch Angaben zum Gesundheitszustand der Batterie sollen abrufbar sein. Damit sollen die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit über den gesamten Lebenszyklus der Batterie verbessert werden.Kartenzahlung an öffentlichen SchnellladesäulenAb dem 1. Januar müssen auch öffentlich zugängliche Bestandsladepunkte mit einer Ladeleistung von mindestens 50 kW, die bereits vor dem 13. April 2024 in Betrieb genommen wurden, über die Möglichkeit verfügen, mit einer gängigen Zahlungskarte verwendet zu werden. Dadurch soll das spontane Laden von Elektroautos ohne vorherigen Vertrag oder speziellen Ladekarten möglich werden.Einheitliche Bußgelder und digitale Vignette in ÖsterreichAb dem 1. Januar werden in Österreich die Bußgelder bei Anonymverfügungen für bestimmte Verkehrsverstöße bundesweit vereinheitlicht. Bislang konnten sich die Bußgelder je nach Bundesland unterscheiden. Künftig soll ein Parkverstoß so zum Beispiel mindestens 60 Euro kosten, die Missachtung des Rechtsfahrgebots 100 Euro.Darüber hinaus entfällt bereits zum 1. Dezember 2026 die Klebevignette. Alle Vignetten für Österreich können dann ausschließlich digital erworben werden.Weitere Informationen und Änderungen gibt es unter adac.de.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6394459