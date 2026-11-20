Am 20.11.1985 stellte Microsoft ein Produkt vor, das die Computerwelt verändern sollte: Windows. Was zunächst kaum mehr als eine grafische Bedienoberfläche für das bestehende Betriebssystem MS-DOS war, entwickelte sich zum dominierenden Betriebssystem der PC-Welt und machte Microsoft zu einem der mächtigsten Technologiekonzerne der Geschichte. Doch der Weg dorthin war keineswegs geradlinig. Er war geprägt von einem erbitterten Konkurrenzkampf mit Apple, einer legendären Rivalität zwischen Bill Gates ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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