Erfurt (ots) -"Hinter der Linie" (ZDF) erzählt von einer jungen Fußballspielerin, die sich gegen Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen zur Wehr setzt. Gemeinsam mit "PUR+" (ZDF) und "Team Timster" (NDR/rbb/KiKA) schafft KiKA altersgerechte Zugänge zu einem sensiblen Thema und verweist auf konkrete Hilfsangebote. Der Film ist am Sonntag, 22. November 2026, um 20:15 Uhr bei KiKA zu sehen und mit den begleitenden Formaten auf kika.de, in der KiKA-App sowie im ZDF-Streaming-Angebot abrufbar.Zum Film "Hinter der Linie": Raya (Helena Yousefi) träumt von einer Karriere als Fußballprofi. Doch das Verhalten ihres Trainers Lukas (Lennart Hahn) verunsichert sie immer mehr und lässt sie spüren, dass etwas nicht stimmt. Während eines Trainingscamps erkennt Raya, dass auch ihre Mitspielerin Marie (Lotta Vetterlein) unter dem Verhalten von Trainer Lukas leidet. Als er Marie immer stärker unter Druck setzt, muss Raya entscheiden, ob sie weiter schweigen oder für Marie und sich selbst einstehen will."Hinter der Linie" holt das Thema sexualisierte Gewalt aus der Tabuzone und vermittelt eine klare Botschaft: Kinder dürfen Grenzen setzen, Nein sagen und sich Unterstützung holen. Produziert wurde der Film von Studio Zentral. Regie führt Âni Võ, das Drehbuch stammt von Maike Rasch. Produzent*innen sind Christine Hartmann und Lasse Scharpen. Verantwortliche Redakteure beim ZDF sind Karsten Klüner und Jens Ripke-Desaules.Begleitangebote von "PUR+" und "Team Timster" bei KiKADas Wissensmagazin "PUR+" (ZDF) widmet sich in drei Ausgaben den Themen Pubertät, Aufklärung und sexualisierter Gewalt, ordnet den Film "Hinter der Linie" ein und bietet ein altersgerechtes Informationsangebot für Kinder und Familien. Gemeinsam mit Expert*innen für Sexualpädagogik werden Fragen von Kindern und Jugendlichen lebensnah und verständlich aufgegriffen.Die "PUR+"-Ausgabe "Sexualisierte Gewalt - mein Körper gehört mir" ist am 22. November 2026 um 19:25 Uhr bei KiKA zu sehen. Alle drei Folgen sind auf kika.de, in der KiKA-App und im ZDF-Streaming-Angebot abrufbar.Auch das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) beteiligt sich an der Begleitung rund um "Hinter der Linie" am 22. November um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App. Reporter Robin Blase widmet sich dem Thema Cybergrooming, zudem beleuchtet ein weiterer Beitrag die Risiken und Gefahren von Chatfunktionen auf der Spieleplattform Roblox.Hör-Tipp: Im Unternehmenspodcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche" sprechen Jens Ripke-Desaules, Leitung Bereich Fiktion in der Hauptredaktion Kinder und Jugend, und Karsten Klüner, HR Kinder und Jugend - Fiktion, mit Inka Kiwit über den Themenfilm "Hinter der Linie". Die Folge erzählt, wie der Film entstanden ist, welche Idee hinter der Themenfilmreihe für Kinder und Familien steckt und wie gesellschaftlich relevante Geschichten sensibel, altersgerecht und wirkungsvoll erzählt werden können. Die Folge ist ab Ende November bei ARD Sounds, im KiKA-Kommunikationsportal und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6394466