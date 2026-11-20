Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 23.11.2026- (Nr. N082) Spendenverhalten in Bund und Ländern (Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik), Jahr 2022Dienstag, 24.11.2026- (Nr. 408) Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen, Jahr 2026- (Nr. N083) Preisentwicklung bei IT-Produkten und Elektroartikeln, Januar 2020 bis Oktober 2026- (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe von Feuerwerkskörpern, Januar - September 2026Mittwoch, 25.11.2026- (Nr. 409) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2026- (Nr. 410) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2026Donnerstag, 26.11.2026- (Nr. 411) Nominallohn-/Reallohnindex, 3. Quartal 2026- (Nr. N084) Zahlen zum Advent: Produktion von Schokolade, Außenhandel mit Schokolade und Weihnachtsbäumen, EU-Produktion von Lebkuchen, Sektverbrauch, Reiseverhalten zu den Weihnachtsmarkt-Hochburgen, Jahr 2025Freitag, 27.11.2026- (Nr. 412) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2026- (Nr. 413) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2026/27(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6394495

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