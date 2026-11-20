Karlsruhe (ots) -"Mein Traum ist ein eigener Laden - und genug Einkommen, damit ich meine Familie unterstützen kann." Victor ist 13 Jahre alt und lebt in Guatemala. Seine Geschichte steht beispielhaft für die Bedeutung von Bildung und Zukunftsperspektiven, die am Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November in den Fokus rücken.Sein Vater arbeitet als Tagelöhner auf den Feldern, seine Mutter verkauft Gemüse vor dem Haus. Obwohl beide hart arbeiten, reicht das Einkommen der Familie oft nur für das Nötigste. Für Schulmaterialien oder andere wichtige Anschaffungen bleibt kaum etwas übrig.Victor hat dennoch einen konkreten Plan für seine Zukunft: Er möchte alles über Landwirtschaft lernen und später einen eigenen Laden für Saatgut und Werkzeuge eröffnen. Bei nph Guatemala erhält er die Möglichkeit, diesem Ziel Schritt für Schritt näherzukommen. Neben dem Schulunterricht sammelt er an zwei Nachmittagen pro Woche praktische Erfahrungen in den Ausbildungswerkstätten.Im ersten Ausbildungsjahr lernt Victor verschiedene Bereiche kennen: Er backt, kocht, schreinert und näht. Dabei entdeckt er seine Fähigkeiten und entwickelt zunehmend Vertrauen in sich selbst. "In den Werkstätten merke ich, was ich alles kann. Das macht mich stolz", sagt er.Kinderrechte brauchen konkrete ChancenAm 20. November rückt der Internationale Tag der Kinderrechte weltweit die Bedürfnisse und Zukunftschancen von Kindern in den Mittelpunkt. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, eigene Talente zu entdecken und seine Fähigkeiten zu entfalten. Doch für viele ist das noch immer keine Selbstverständlichkeit. Armut und fehlende Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten erschweren es ihnen, eine Perspektive für ihr Leben zu entwickeln.Victors Geschichte zeigt, warum Bildung mehr bedeutet als den Besuch einer Schule. Kinder brauchen auch Möglichkeiten, ihre Talente zu entdecken, praktische Erfahrungen zu sammeln und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Erst dadurch können sie ihre Zukunft zunehmend selbst gestalten.Blanca Odilia Fabián, Ausbilderin bei nph Guatemala, begleitet Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft. Sie erlebt täglich, wie viel in jungen Menschen steckt, wenn sie die Chance bekommen, ihre Talente zu entdecken. Auch bei Victor hat sie diese Entwicklung beobachtet: Aus dem zunächst stillen und zurückhaltenden Jungen ist ein Jugendlicher geworden, der begeistert von seinem Traum erzählt, alles über Landwirtschaft zu lernen und einen eigenen Laden für Saatgut und Werkzeuge zu eröffnen. Blanca beobachtet, wie ernsthaft er diesen Traum verfolgt.Bei nph werden Schulbildung, praktische Ausbildung und persönliche Begleitung miteinander verbunden. Die Jugendlichen können verschiedene Tätigkeiten kennenlernen, ihre Stärken entdecken und Fähigkeiten entwickeln, die ihnen später den Einstieg ins Berufsleben erleichtern können.Das Recht auf eine selbstbestimmte ZukunftKinderrechte bedeuten nicht nur, Kinder vor Gefahren zu schützen. Sie bedeuten auch, ihnen die Voraussetzungen zu geben, ihre Persönlichkeit zu entfalten und eigene Lebenswege zu entwickeln. Dafür brauchen Kinder Zugang zu Bildung, Förderung und Menschen, die an ihre Fähigkeiten glauben.Victor weiß noch nicht genau, wann er seinen eigenen Laden eröffnen kann. Aber er hat eine Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen soll - und arbeitet daran, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V. ist ein Kinderhilfswerk mit Sitz in Karlsruhe, das Kinder und Familien in acht Ländern Lateinamerikas und in Haiti fördert und stärkt. nph steht für "nuestros pequeños hermanos" und bedeutet "unsere kleinen Brüder und Schwestern". Der Verein trägt das DZI-Spendensiegel.Pressekontakt:Nadine FessPresse- und Öffentlichkeitsarbeit0721 35440-195nadine.fess@nph-kinderhilfe.orgnph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.Tullastr. 66, 76131 Karlsruhewww.nph-kinderhilfe.orgOriginal-Content von: nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104443/6394484