Osnabrück/Berlin (ots) -Zum Internationalen Tag der Kinderrechte erinnert die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes daran: Die UN-Kinderrechtskonvention ist geltendes Völkerrecht. Doch für Millionen Kinder weltweit bleiben Schutz, Bildung, Gesundheit und ein sicheres Zuhause unerreichbar. Besonders dramatisch ist die Lage von Kindern in Gaza und im Westjordanland."Ein Kind, das im Krieg verletzt wird, hungert, vertrieben wird oder keine Schule besuchen kann, verliert nicht nur seine Kindheit - seine Rechte werden verletzt", erklärt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Die Kinderrechtskonvention gilt für jedes Kind, überall und unter allen Umständen. Staaten müssen sie endlich konsequent achten und umsetzen."37 Jahre Kinderrechte und noch immer keine SicherheitAm 20. November 1989 verabschiedete die UN-Generalversammlung die Konvention über die Rechte des Kindes. Sie verpflichtet die Staaten, Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung zu schützen und ihnen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Spiel und Beteiligung zu ermöglichen."Kinder sind keine Statisten in Kriegen und Krisen. Sie haben ein Recht darauf, geschützt zu werden, gesund aufzuwachsen, zu lernen und mitzubestimmen", sagt Hofert. "Unser Auftrag ist klar: Kinderrechte solidarisch, partnerschaftlich und nachhaltig gemeinsam mit Kindern umzusetzen."Gaza: Kinderrechte unter KriegsbedingungenIm Gazastreifen sind Gewalt, Zerstörung, Vertreibung und eine anhaltende humanitäre Krise realer Alltag für die Kinder. Viele haben Angehörige, Zuhause, Schulen und medizinische Versorgung verloren. Schutz, Nahrung, Wasser, Bildung und psychosoziale Unterstützung sind vielerorts nicht ausreichend verfügbar. Die Lebensgrundlagen sind auf lange Sicht zerstört.Terre des Hommes unterstützt gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen ein Gesundheitszentrum in Gaza-Stadt. Es bietet Mädchen und Frauen medizinische Hilfe, Beratung und Schutz, wo der Zugang zu Versorgung stark eingeschränkt ist.Im Flüchtlingslager Al-Amari im Westjordanland fördert Terre des Hommes Bildung, Schutz und sichere Orte für Kinder. In einem Kinderzentrum erhalten Kinder Förderunterricht, psychosoziale Unterstützung und Räume zum Spielen und zur Begegnung."Wir können den Krieg nicht aus der Ferne beenden. Aber wir können dafür sorgen, dass Kinder nicht allein gelassen werden", sagt Hofert. "Jede medizinische Behandlung, jeder geschützte Lernort und jede Möglichkeit zu spielen ist ein Stück zurückgewonnene Kindheit."Zum Tag der Kinderrechte fordert Terre des Hommes:- Ungehinderten humanitären Zugang für alle bedürftigen Kinder und ihre Familien, einschließlich Lebensmittel, Wasser, Medikamenten und Schutz.- Konsequenten Schutz von Kindern, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Wasserinfrastruktur vor Angriffen und Zerstörung.- Die Möglichkeit zur medizinischen Evakuierung für kranke und verletzte Kinder, damit sie außerhalb der Krisengebiete behandelt werden können.- Verbindliche Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, auch in Kriegen, Flucht und humanitären Krisen."Kinder dürfen niemals den Preis für Kriege und politisches Versagen zahlen", betont Hofert. "Terre des Hommes steht an der Seite der Kinder, für ihren Schutz, ihre Bildung, ihre Gesundheit und ihre Zukunft."HintergrundDie UN-Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und trat am 2. September 1990 in Kraft. Sie ist mit 196 Staaten das am weitesten ratifizierte Menschenrechtsabkommen der Welt.__________________________________________Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Weltwww.tdh.de--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6394481