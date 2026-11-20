Fest anschnallen, Börsianer! Es ist der nächste Superlativ an der Wall Street: Der KI-Entwickler Anthropic, der hinter dem Chatbot Claude steckt, feiert sein Börsendebüt an der Nasdaq. Mit einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar je Aktie kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. 81 Milliarden US-Dollar werden beim Börsengang eingesammelt, damit stellt das Tech-Unternehmen auch den bisherigen Rekordhalter SpaceX in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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