Der Basisfall beschreibt einen in den USA angesiedelten Wolfram-Molybdän-Betrieb mit 24 Jahren Laufzeit und einer Nennverarbeitungskapazität von 25.000 Short Tons pro Tag sowie einem anfänglichen Kapitalbedarf von 683,0 Millionen US$ und einer Amortisationsdauer von 3,2 Jahren (Abbildung 1).

Starker Hebel auf die Metallpreise: Bei Preisen von 2.000 US$ pro mtu WO3 und 25 US$ pro Pfund Molybdän beträgt der NPV8 nach Steuern 4,02 Milliarden US$ und der IRR 43,3 %. Die jüngsten Marktreferenzpreise mit Stand 13. November 2026 beliefen sich auf 2.650 US$ pro mtu WO3 bzw. 34,23 US$ pro Pfund Mo.1, 2, 3

Produktion von etwa 217,8 Millionen Pfund WO3 in Form von APT (ca. 9,07 Millionen Pfund pro Jahr) sowie 207,6 Millionen Pfund Molybdän in Konzentrat (ca. 8,65 Millionen Pfund pro Jahr) über die Lebensdauer der Mine.

Potenzial für langfristige inländische Beschaffungsinitiativen für Wolfram und Molybdän.

Die PEA hat vorläufigen Charakter, da sie vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, als dass wirtschaftliche Überlegungen auf sie angewendet werden könnten, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Vancouver, Kanada, 19. November 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. ("Spartan" oder das "Unternehmen") (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich, die positiven Ergebnisse einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/"PEA") für sein Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio ("Victorio" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Die Firma SRK Consulting ("SRK") zeichnete für die Erstellung der PEA verantwortlich, während Teal CPG, Inc. ("Teal") die zuvor veröffentlichte Mineralressourcenschätzung (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2026) beisteuerte. Die PEA hat zum 21. September 2026 Gültigkeit. Alle Geldbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen. Ein technischer Bericht, der im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wird, wird innerhalb von 45 Tagen nach Herausgabe dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, sagt dazu: "Wir sind begeistert von der Chance, die diese PEA beim Projekt Victorio aufzeigt. Unter Verwendung realistischer langfristiger Metallpreise von 1.350 US$ pro mtu WO3 und 20 US$ pro Pfund Molybdän beläuft sich der im Rahmen der Studie geschätzte NPV8 nach Steuern auf 2,14 Milliarden US$ und der IRR auf 30,9 %. Beide Metalle tragen zu diesen wirtschaftlichen Kennzahlen bei, sodass sich ein fortgesetzter Preisanstieg jedes dieser Metalle deutlich auf die zugrunde liegende Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken kann."

Herr Marsh weiter: "Wir haben einen Betrieb mit einer möglichen Laufzeit von 24 Jahren im Auge, der vor Berücksichtigung der Finanzierungskosten einen modellierten kumulierten, nicht diskontierten freien Cashflow nach Steuern von 6,9 Milliarden US$ aufweist. Die Amortisation des anfänglichen Kapitaleinsatzes in Höhe von 683,0 Millionen US$ beträgt geschätzte 3,2 Jahre. Die mit höheren Metallpreisen berechneten Szenarien unterstreichen den beträchtlichen Hebel von Victorio auf die Metallpreise. Bei Preisen von 2.000 US$ pro mtu WO3 und 25 US$ pro Pfund Molybdän, die immer noch unter den aktuellen Marktpreisen liegen, steigt der NPV8 nach Steuern mit 4,02 Milliarden US$ auf das nahezu Zweifache des NPV im Basisfall und der IRR erreicht 43,3 %. Unser Team hat außerdem Möglichkeiten zur Gewinnung von Flussspat und Beryllium als Nebenprodukte identifiziert, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken könnten und im Rahmen künftiger Studien bewertet werden."

Herr Marsh sagt abschließend: "Dass sich uns diese Chance in New Mexico bietet, ist insofern von Bedeutung, da es sich dabei um eine solide Bergbaujurisdiktion mit hervorragender Infrastruktur in der Nähe des Projekts handelt. Victorio könnte sich aufbauend auf den Ergebnissen dieser PEA zu einer nachhaltigen inländischen Quelle für Wolfram und Molybdän für amerikanische Kunden in den Bereichen Industrie und Rüstung entwickeln. Dies ist ein wesentlicher Meilenstein für Spartan und wir sind bestrebt, die technischen Arbeiten, Genehmigungsverfahren, Finanzierung und Produktqualifikationen in Angriff zu nehmen, die erforderlich sind, um das Projekt Victorio voranzubringen."

Abbildung 1: Orthogonale Ansicht des Erschließungsentwurfs für Victorio mit den wichtigsten zusammengefassten Parametern, Blickrichtung Nordwest. Die Caves A und B stellen die etwa ersten 10 Jahre der geplanten Produktion dar.

Nächste Schritte und Überlegungen zur Erschließung

Es sind weitere Arbeiten in den Bereichen Ressourcenbewertung, Minenplanung, metallurgische Untersuchungen, technische Planung, Umweltstudien und -genehmigungen sowie die Sicherung einer Finanzierung erforderlich, um Victorio zu einer Erschließungsentscheidung zu führen. Zu den Bereichen, die einer weiteren Bewertung bedürfen, gehören die Bodenverhältnisse im Untergrund, die Wasserversorgung, die Planung der Tailings-Anlage, die Produktqualität und die kommerziellen Bedingungen sowie Zeitplan und Kosten der fortlaufenden Erschließungsarbeiten.

Spartan beabsichtigt, den Empfehlungen aus der PEA zu folgen und das Projekt durch das folgende Arbeitsprogramm in die Phase einer Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study/"PFS") zu überführen:

Tabelle 1. Empfohlenes Arbeitsprogramm zur Erhebung von Daten für eine Vormachbarkeitsstudie

Empfohlenes Arbeitsprogramm Geschätzte Kosten (US$) Geologische Arbeiten und Ressourcendefinition, um die vermutete Mineralressource in die Kategorie "angedeutet" umzuwandeln,

die oberflächennahe Wolframmineralisierung zu definieren,

die metallurgischen Eigenschaften zu bestimmen,

das Nebenproduktpotenzial von Elementen von Interesse zu analysieren,

geophysikalische Vermessungen zur Verbesserung des Verständnisses der geologischen Kontrollen und der möglichen unterirdischen Abbauverhältnisse durchzuführen 4.500.000 Untertageminenplanung auf PFS-Niveau (im Anschluss an Infill-Bohrungen und geotechnische Studien) 350.000 Erfassung und Auswertung geotechnischer Daten zur Unterstützung der Minen- und Verarbeitungsanlagenplanung 1.500.000 Metallurgisches Untersuchungsprogramm an repräsentativen zusammengesetzten Proben zur Unterstützung des Aufbaus der Verarbeitungsanlage 300.000 Vergleichsstudien zur Oberflächeninfrastruktur und Planung auf PFS-Niveau 150.000 Feld-, Labor- und Desktopstudien für die Tailings-Anlage (TSF) sowie Planung auf PFS-Niveau (einschl. 10 % Toleranz) 1.900.000 Hydrogeologische Untersuchung des Minenbereichs und Beckens 1.500.000 Grundlegende Umweltstudien und Genehmigungen 3.000.000 13.200.000

Mineralressourcenbasis

Die Mineralressourcenschätzung für Victorio wurde von der Firma Teal CPG, Inc. durchgeführt und ist zum 3. August 2026 gültig. Die Schätzung und die ihr zugrunde liegenden Annahmen wurden zuvor in der Pressemitteilung von Spartan vom 22. Oktober 2026 veröffentlicht: "Spartan Metals Expands Victorio Tungsten-Molybdenum Resource with Measured and Indicated Grades of 0.25% MoEq or 0.15% WO3Eq".

Die PEA hat vorläufigen Charakter und umfasst vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, als dass wirtschaftliche Überlegungen auf sie angewendet werden könnten, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Wirtschaftliche Ergebnisse und Annahmen

Die wirtschaftliche Analyse wird auf Basis des Gesamtprojekts (100 %) und ohne Berücksichtigung einer Finanzierung dargestellt. Der NPV wird zu Beginn der modellierten Bauphase berechnet. Die Analyse berücksichtigt Royalties von 2,5 %, Frachtkosten, Betriebskosten, Kapitalausgaben, Förderabgaben und Körperschaftsteuern. Spartan hält eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte und Anteile (100 %) am Projekt Victorio, seine Beteiligung hängt von der Erfüllung der Optionsbedingungen ab, die in der Bekanntgabe der Option von Spartan am 17. März 2026 im Detail beschrieben sind (siehe Pressemitteilung).

Im Basisfall wird ein geschätzter Nettoumsatz in Höhe von 16,62 Milliarden US$ über die Lebensdauer der Mine, eine Betriebsmarge von 73,8 % und ein nicht diskontierter freier Cashflow nach Steuern von 6,9 Milliarden US$ erreicht.

Tabelle 2. Wirtschaftliche Ergebnisse für das Projekt unter Verwendung der Basisfall-Preisannahmen

Kennzahl vor Steuern nach Steuern NPV5 (Mio. US$) 4.544,4 3.256,3 NPV8 (Mio. US$) 3.026,8 2.143,1 NPV10 (Mio. US$) 2.334,8 1.634,8 Interner Zinsfuß (IRR) (%) 35,8 30,9 Nicht diskontierter freier Cashflow (Mio. US$) 9.534,9 6.903,4

Das Modell zeigt eine Amortisationsdauer nach Steuern von etwa 3,2 Jahren ab dem Betriebsbeginn im Anschluss an eine Bauzeit von 3 Jahren an. Der NPV misst den diskontierten Projekt-Cashflow zum Bewertungsdatum der Studie.

Die in Tabelle 2 angeführten Ergebnisse beruhen auf den Metallpreisannahmen in Tabelle 3.

Tabelle 3. Metallpreise im Basisfall-Modell

Annahme Preis1 Molybdän 20,00 US$ pro Pfund Mo Wolfram auf Basis von enthaltenem WO3 1.350 US$ pro mtu WO3 ca. 61,24 US$ pro Pfund WO3

Sensitivitätsanalyse

Im Basisfall werden langfristige Planungspreise von 1.350 US$ pro mtu WO3 und 20 US$ pro Pfund Mo unterstellt. Die hier dargestellte höhere Preissensitivität basiert auf einem Preis von 2.000 US$ pro mtu WO3 und 25 US$ pro Pfund Mo, was näher an den unten erörterten aktuellen Marktreferenzwerten liegt.

Tabelle 4. Basisfall und höhere Preissensitivität

Preisfall WO3 US$/mtu Mo US$/Pfund NPV8 nach Steuern Mrd. US$ IRR nach Steuern Basisfall 1.350 20 2,14 30,9 % höhere Preissensitivität 2.000 25 4,02 43,3 %

Eine metrische Tonneneinheit (metric tonne unit, mtu) entspricht 10 Kilogramm WO3. WO3 bedeutet Wolframtrioxid. Ein angeführter Benchmark-Metallpreis und der Betrag, der letztlich für ein Produkt gezahlt wird, können aufgrund von Produktspezifikationen, Vergütungsanteilen und kommerziellen Abzügen voneinander abweichen.

Im Basisfall werden die für die PEA unterstellten Langzeitpreise verwendet. Der Fall unter Verwendung höherer Preise veranschaulicht das wirtschaftliche Potenzial auf einem Preisniveau, das den aktuellen Benchmark-Preisen auf dem westlichen Markt näherkommt. Die geschätzten Werte für den NPV und den IRR verändern sich mit der Änderung der verwendeten Metallpreise. Das Projekt weist eine Sensitivität gegenüber Metallpreisen auf; der NPV nach Steuern bleibt auch über den gesamten Bereich der niedrigeren Preise, die geprüft wurden, positiv.

Tabelle 5. Preissensitivität des NPV8 nach Steuern (in Mio. US$)

Mo US$/Pfund WO3 US$/mtu WO3 750 WO3 1.000 WO3 1.350 WO3 1.550 WO3 2.000 15 392,1 1.021,1 1.900,2 2.402,5 3.532,5 20 635,6 1.264,2 2.143,1 2.654,4 3.775,5 25 878,9 1.507,1 2.386,1 2.888,3 4.018,4 30 1.122,1 1.750,1 2.629,0 3.131,3 4.261,3

Tabelle 6. Preissensitivität des IRR nach Steuern

Mo US$/Pfund WO3 US$/mtu WO3 750 WO3 1.000 WO3 1.350 WO3 1.550 WO3 2.000 15 14,0 % 21,2 % 28,9 % 32,7 % 40,2 % 20 17,1 % 23,6 % 30,9 % 34,6 % 41,8 % 25 19,9 % 25,9 % 32,8 % 36,3 % 43,3 % 30 22,4 % 28,1 % 34,7 % 38,0 % 44,8 %

Quelle: Wirtschaftsmodell und Preissensitivitätsanalyse von SRK. Die Spaltenüberschriften zeigen die WO3-Preise in US$/mtu an, die Zeilenüberschriften die Mo-Preise in US$/Pfund. Die pinkfarbenen Zellen kennzeichnen den Basisfall, die blauen Zellen die hier dargestellte höhere Preissensitivität. Die Angaben sind gerundet. Diese Preisszenarien dienen der Veranschaulichung und stellen keine Prognosen dar.

Unter Verwendung von 2.000 US$ pro mtu WO3 und 30 US$ pro Pfund Mo, der höchsten der geprüften Preiskombinationen, steigt der NPV8 nach Steuern von 2,14 Milliarden US$ auf 4,26 Milliarden US$, ein Plus von rund 99 %, und der IRR nimmt von 30,9 % auf 44,8 % zu. Bei einem stabil gehaltenen Mo-Preis von 20 US$ pro Pfund ergibt ein Wolframpreis von 2.000 US$ pro mtu einen NPV von 3,78 Milliarden US$ und einen IRR von 41,8 %. Bei einem stabil gehaltenen WO3-Preis von 1.350 US$ pro mtu ergibt ein Mo-Preis von 30 US$ pro Pfund einen NPV von 2,63 Milliarden US$ und einen IRR von 34,7 %. Beide Metalle tragen zum Wertsteigerungspotenzial bei.

Der NPV8 bringt den geschätzten künftigen Projekt-Cashflow als einen Wert zum Bewertungsdatum der Studie unter Anwendung eines jährlichen Diskontsatzes von 8 % zum Ausdruck. Der IRR beschreibt die geschätzte jährliche Rendite auf den Projekt-Cashflow. Geringere Metallpreise führen zu einer Verringerung dieser Kennzahlen: Bei 750 US$ pro mtu WO3 und 15 US$ pro Pfund Mo, der niedrigsten der geprüften Preiskombinationen, ergibt das Wirtschaftsmodell einen NPV von 392,1 Millionen US$ und einen IRR von 14,0 %.

Tabelle 7. Cashflow über die Lebensdauer der Mine

Posten Mio. US$ Nettoumsatz 16.619,8 Betriebskosten (4.355,3) Betriebsmarge vor Kapital und Steuern 12.264,5 Betriebsmargenverhältnis (vor Kapital und Steuern) 73,8 % Anfänglicher Kapitalbedarf (683,0) Nachhaltiger Kapitalbedarf (2.031,3) Förderabgabe (15,3) Körperschaftsteuer (2.631,5) freier Cashflow nach Steuern 6.903,4

Der Nettoumsatz wird nach den modellierten Fracht- und Royalty-Abzügen angegeben. Die Betriebsmarge wird als Nettoumsatz abzüglich der Betriebskosten, aber vor Kapitalausgaben und Steuern berechnet. Der Cashflow ist nicht diskontiert und schließt Finanzierungskosten aus. Bei der Summenbildung kann es aufgrund von Rundungen zu Abweichungen kommen.

Konzeptueller Betriebsplan

Im Rahmen der PEA wird ein Untertage-Blockbruchbaubetrieb bewertet, der einen Molybdän-Flotationskreislauf sowie eine Ammonium-Parawolframat-("APT")-Anlage speist. Dem konzeptuellen Plan zufolge werden rund 199,5 Millionen Short Tons über eine Betriebsdauer von 24 Jahren verarbeitet. Bei Blockbruchbau handelt es sich um ein Untertagebergbauverfahren, bei dem Schwerkraft genutzt wird, um große Felsmassen zu brechen und zu bewegen. Unterhalb der Lagerstätte werden Stollen erschlossen, wonach die tragende Schicht entfernt wird, sodass das darüber liegende Gestein brechen und auf Sammelstellen fallen kann. Im Blockbruchbau können große Erzmengen zu relativ geringen Betriebskosten gewonnen werden, es ist jedoch vor Produktionsbeginn eine beträchtliche unterirdische Erschließung erforderlich.

In einer APT-Anlage wird Wolfram mithilfe chemischer Behandlungen aus Konzentrat gelöst und etwaige mögliche Unreinheiten entfernt, wobei sich Kristalle bilden, die für den Verkauf an Endkunden fertig sind. Hersteller wandeln APT in Wolframmetall und Wolframcarbid um, das in Schneidewerkzeugen, Industrieanlagen und anderen Spezialprodukten verwendet wird. Durch die Herstellung von APT vor Ort würde die Produktion von Victorio eine wichtige Zwischenstufe in der Wolframlieferkette einnehmen.

Tabelle 8. Betriebsannahmen und gewonnene Produktionsmenge

Parameter PEA-Wert Bergbauverfahren Untertage-Blockbruchbau Bauzeit 3 Jahre Betriebsdauer 24 Jahre Durchschnittl. Förderleistung mineralisiertes Material 22.760 Short Tons/Tag Geplantes verarbeitetes Material, gesamt 199,5 Mio. Short Tons Durchschnittl. WO3-Zufuhrgehalt, Verarbeitungsanlage 0,075 % Durchschnittl. Mo-Zufuhrgehalt, Verarbeitungsanlage 0,061 % Molybdänausbeute 85 % WO3-Ausbeute vor der APT-Verarbeitung 75 % WO3-Ausbeute in der APT-Anlage 97 % Kombinierte WO3-Ausbeute durch beide Phasen 72,75 % Molybdängewinnung über die Lebensdauer der Mine 207,63 Mio. Pfund Mo Durchschnittl. Molybdängewinnung pro Jahr 8,65 Mio. Pfund Mo WO3-Gewinnung nach der APT-Verarbeitung 217,75 Mio. Pfund WO3 9,07 Mio. mtu WO3 Durchschnittl. WO3-Gewinnung nach der APT-Verarbeitung pro Jahr ca. 412.000 mtu WO3

Die Jahresdurchschnittswerte ergeben sich aus der Division der gesamten gewonnenen Produktionsmenge durch alle 24 Betriebsjahre, einschließlich der Anlaufphase und der späteren Jahre. Die geplante Nennproduktion beträgt 25.000 Short Tons pro Tag in der Verarbeitungsanlage. Gewonnenes Metall entspricht nicht zahlbarem Metall. Bei den WO3-Mengen handelt es sich um den WO3-Gehalt, nicht um die Masse des APT-Produkts. Alle oben angegebenen Abbau- und Verarbeitungsmengen sind in U.S. Short Tons angegeben; eine Short Ton entspricht 0,90718474 metrischen Tonnen. Die Förderleistung ist ein Durchschnittswert über die gesamte Lebensdauer der Mine und entspricht nicht der Nennkapazität der Anlage. Für Gehalte und Produktion werden ungerundete Modellwerte verwendet.

Die Gesamtmenge des planmäßig verarbeiteten Materials setzt sich zu 10 % aus nachgewiesenen, zu 51 % aus angedeuteten und zu 39 % aus vermuteten Mineralressourcen zusammen, wobei eine externe Verwässerung von 10 % mit einem Gehalt von 0,0 % berücksichtigt wurde. Das Zufuhrmaterial für die Verarbeitungsanlage umfasst 199,5 Millionen Short Tons, während in der am 22. Oktober 2026 veröffentlichten Mineralressource insgesamt 186,38 Millionen Short Tons in allen drei Kategorien ausgewiesen wurden. Die zusätzliche Verwässerung trägt der Differenz zwischen der Zufuhrmenge für die Verarbeitungsanlage und der ausgewiesenen Mineralressource Rechnung. Das Modell unterstellt eine Ausbeute von 85 % Molybdän, eine Ausbeute von 75 % WO3 vor der APT-Verarbeitung sowie eine zusätzliche Ausbeute von 97 % WO3 durch die APT-Anlage. Es sind weitere metallurgische Untersuchungen erforderlich, um die Ausbeute anhand repräsentativen Materials zu bestätigen und das Verarbeitungsdesign zu verfeinern.

Kapital- und Betriebskosten

Das Wirtschaftsmodell geht von einem anfänglichen Kapitalbedarf in Höhe von 683,0 Millionen US$, gefolgt von einem nachhaltigen Kapitalbedarf von 2,03 Milliarden US$ über die Lebensdauer des Betriebs aus. Der anfängliche und nachhaltige Kapitalbedarf betragen zusammengenommen rund 2,71 Milliarden US$, was auch Rückstellungen für Bergbau, Verarbeitungsanlage und Infrastruktur (30 %) sowie für die Tailings-Anlage ("TSF") (25 %) umfasst. Finanzierungskosten sind nicht berücksichtigt. Die Kapital- und Betriebskosten fallen in US-Dollar an und werden in US-Dollar ausgewiesen; sie wurden auf PEA-Niveau mit einer Genauigkeit von +/- 50 % geschätzt.

Tabelle 9. Kapitalbedarf

Komponente Mio. US$ Anfänglicher Kapitalbedarf, Bergbau 224,7 Anfänglicher Kapitalbedarf, Verarbeitung 296,2 Anfänglicher Kapitalbedarf, Infrastruktur 162,0 Anfänglicher Kapitalbedarf, gesamt 683,0 Nachhaltiger Kapitalbedarf für die Lebensdauer der Mine 2.031,3 Anfänglicher und nachhaltiger Kapitalbedarf, gesamt 2.714,3

Bei der Summenbildung kann es aufgrund von Rundungen zu Abweichungen kommen.

Tabelle 10. Betriebskostenschätzung

Komponente Mio. US$ über Lebensdauer der Mine Untertageabbau 1.759,8 Verarbeitung 2.307,5 Gemein- und Verwaltungskosten 288,0 Betriebskosten, gesamt 4.355,3

Die Gesamtbetriebskosten belaufen sich auf durchschnittlich etwa 21,83 US$ pro verarbeiteter Short Ton auf Grundlage von Betriebskosten in Höhe von 4.355,3 Millionen US$ und einer geplanten Materialzufuhr von 199,5 Millionen Short Tons. Diese Kennzahl berücksichtigt nicht die Kapitalausgaben, Frachtkosten, Royalties, Förderabgaben, Körperschaftsteuern und Finanzierungskosten.

Metallpreise und langfristige Versorgungschance

Im PEA-Basisfall wird 1.350 US$ pro mtu WO3 als langfristiger Planungspreis verwendet, was von einer langfristigen Markteinschätzung gestützt wird, die Spartan bei Fastmarkets1 in Auftrag gegeben hatte. Dieser Wert wurde von der für die wirtschaftliche Analyse zuständigen qualifizierten Person akzeptiert. Der Mo-Preis im Basisfall beträgt 20 US$ pro Pfund. Mit dem Sensitivitätsfall von 2.000 US$ pro mtu für WO3 und 25 US$ pro Pfund für Mo nähert man sich den unten aufgeführten datierten Spotmarkt-Referenzwerten an, bleibt jedoch unter beiden Benchmark-Werten.

Tabelle 11. Preisfälle und aktuelle Marktreferenzpreise

Metall Basisfall Fall mit höheren Preisen Aktuelle Marktreferenzpreise Wolfram 1.350 US$/mtu WO3 2.000 US$/mtu WO3 2.650 US$/mtu WO3, Mittelwert 13. November 2026, Wolfram-APT min. 88,5 %, CIF-Preis Rotterdam und Baltimore, zollfrei2 Molybdän 20 US$/lb Mo 25 US$/lb Mo 34,23 US$/lb Mo, Oxide (Platts), London Metal Exchange (LME)3

Der Wolframpreis im Basisfall liegt rund 49 % unter den angegebenen Marktindikationen und wird von der langfristigen Einschätzung von Fastmarkets1 gestützt, während der Fall mit dem höheren Wolframpreis etwa 25 % unter den angegebenen Marktindikationen liegt. Der Preis von 20 US$ pro Pfund Mo unterschreitet den angegebenen LME-Marktpreis um ca. 42 %, die 25 US$ pro Pfund Mo liegen hingegen rund 27 % unter dem LME-Terminhandel. Regionale Preise und Produktbedingungen können hiervon abweichen und die tatsächlichen Preise werden über die Lebensdauer des Projekts schwanken.

Der S&P Global-Bericht vom Oktober 2026 rechnet mit einer Zunahme der Wolframnachfrage um ca. 10 % zwischen 2026 und 2030 und schätzt, dass China rund 80 % der Minenproduktion und 85 % des APT liefert. Anwendungen in den Bereichen Industrie, Rüstung und Technologie stützen die Nachfrage, während Exportbeschränkungen und die Zeit, die für die Finanzierung, Genehmigung und Inbetriebnahme neuer Minen und Verarbeitungsanlagen erforderlich ist, die Angebotssteigerung verlangsamen können. Die Diskrepanz zwischen der erwarteten Nachfrage und dem Tempo des qualifizierten Angebots sollte bei den Langzeitpreisannahmen berücksichtigt werden. Angekündigte Projekte und die Wiederaufnahme von Betrieben können die Kapazität erweitern, wobei der Lieferzeitpunkt weiterhin Bedeutung hat.

Das Molybdänangebot stammt aus primären Minen und wird als Nebenprodukt im Kupferbergbau gewonnen, wodurch ein Teil seines Wachstums an Kupferbetriebe und -investitionen gebunden ist. Die jüngste Knappheit in Europa und Erwartungen hinsichtlich einer eingeschränkten Minenproduktion haben die Preise gestützt. Diese Bedingungen bieten Wertsteigerungspotenzial, während die Stahlnachfrage und die neue Produktion das Gleichgewicht verändern können.

Es kann nicht angenommen werden, dass wesentliche Entdeckungen zu einem zeitgerechten neuen Angebot führen werden: Die Definition von Ressourcen, die technische Planung, die Genehmigungsverfahren, der Bau und die Produktqualifizierung können viele Jahre in Anspruch nehmen. Der begrenzte Pool von inländischen Wolframversorgungsoptionen in einem fortgeschrittenen Stadium macht die Erschließungspipeline besonders relevant für die Beschaffung in der amerikanischen Rüstungsindustrie. Ab dem 1. Januar 2027 erweitert DFARS 252.225-7052 die Beschränkungen hinsichtlich der betroffenen Länder für bestimmte Wolframprodukte vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen auch auf die vorgelagerten Erz- und Rohstoffstufen, was sich auf die Nachfrage in den USA auswirken kann.

Victorio ist angesichts seines Standorts in New Mexico und seines Betriebskonzepts mit einer Laufzeit von 24 Jahren als eine mögliche langfristige inländische Quelle für Wolfram und eine zusätzliche Molybdänquelle neben der bestehenden Produktion in den USA positioniert. Die erfolgreiche Erschließung des Projekts könnte die Angebotsdiversifizierung im Industriegewerbe und in der Rüstungsindustrie unterstützen. Die Erschließung hängt weiterhin von weiterführenden technischen Studien, Genehmigungsverfahren und der Finanzierung ab. Die Belieferung von Kunden in der Rüstungsindustrie würde zudem eine entsprechende Produktqualität, Rückverfolgbarkeit und Downstream-Qualifizierungen erfordern.

Quellenangaben

1 Fastmarkets, 2026, Wolframmarkt - langfristige Einschätzung - August 2026, von Spartan Metals in Auftrag gegebener Bericht

2 Fastmarkets, 13. November 2026, Wolfram-APT, min. 88,5 % WO3, CIF-Preise Rotterdam und Baltimore, zollfrei, $/mtu WO3

3 https://www.lme.com/metals/ev/lme-molybdenum-plattsIntraday+data 13. November 2026

Qualifizierte Personen

Brett Marsh, CPG, President und CEO von Spartan, ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Marsh ist gegenüber Spartan nicht unabhängig. Die unten aufgeführten unabhängigen qualifizierten Personen haben die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche geprüft und genehmigt:

Unabhängige qualifizierte Person Firma Zuständigkeitsbereiche Anton Chan, P.Eng. SRK Minenplanung, Abbauplanung und Infrastruktur Bruno Serra SRK Mineralwirtschaftlichkeit Eric Olin, SME-RM, MAusIMM SRK Metallurgie Katie Bertrando, SME-RM SRK Umwelt Terry Braun, PE SRK Tiefbau, TSF Lewis Teal, CPG Teal CPG, Inc. Geologie, Lagerstättenart, Exploration, Bohrungen, Probenvorbereitung und -analyse Rita M. Teal, PhD, CPG Teal CPG, Inc. Mineralressourcenschätzung

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals Corp. konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Minerale in etablierten Bergbaujurisdiktionen im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf Wolfram, Molybdän und damit verbundenen strategischen Mineralen liegt. Spartan verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Wolfram-Molybdän-Projekt Victorio in New Mexico und hält 100 % der Anteile am Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada.

Victorio ist ein Wolfram-Molybdän-Projekt im fortgeschrittenen Stadium, das ca. 45 Kilometer westlich von Deming im Luna County, New Mexico, liegt. Das Projekt umfasst 222 nicht patentierte Erzgangclaims mit einer Fläche von ca. 15,8 km²; zudem sind Beryllium und Flussspat als weitere kritische Rohstoffe vorhanden.

Im Namen des Boards von Spartan

"Brett Marsh"

President, CEO & Direktor

Weitere Informationen:

Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG | President, CEO & Direktor | 1-888-535-0325 | info@spartanmetals.com

Jeff Walker | VP, The Howard Group | 403-221-0915 | jeff@howardgroupinc.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu den Chancen des Projekts Victorio sowie alle anderen Aussagen, die nicht historischer Natur sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen, jedoch nicht immer durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten und die Errungenschaften wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem spezifische Ergebnisse der PEA wie z. B. den Kapitalwert (NPV), den internen Zinsfuß (IRR), die Amortisationszeit und Metallpreise; die Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen; Genehmigungsverfahren; sowie den Zeitplan oder den Erfolg zukünftiger Studien.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; den Marktpreisen für Wolfram und Molybdän; nachteiligen Branchenereignissen; künftigen Entwicklungen bei Gesetzen, Vorschriften, politischen Maßnahmen und Exekutivmaßnahmen; Änderungen der staatlichen Beschaffungspolitik oder der Verteidigungsausgaben; der Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; der Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen behördlichen Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten sowie weitere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

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