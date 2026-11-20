OBERNDORF/PARIS (dpa-AFX) - Die französische Armee entwickelt sich immer mehr zu einem Großkunden des deutschen Handfeuerwaffen-Herstellers Heckler & Koch. Nachdem das Oberndorfer Unternehmen 2016 erstmals einen großen Auftrag aus Paris bekam und seither rund 100.000 Sturmgewehre geliefert hat, erhielt H&K nun eine weitere große Order vom französischen Beschaffungsamt.

Der neue Vertrag sehe die Lieferung von mehr als 70.000 Sturmgewehren plus Zubehör binnen zehn Jahren vor, teilte die Firma in Oberndorf mit. Das Gewehr sei leichter und ergonomischer als die vorige Version. Zum finanziellen Umfang des Vertrags machte die Firma keine Angaben.

Es geht steil nach oben bei der deutschen Waffenschmiede

Heckler & Koch stellt Sturmgewehre, Maschinengewehre, Pistolen und Granatwerfer her. Die Firma ist auf Wachstumskurs, im vergangenen Jahr machte sie einen Umsatz von 393 Millionen Euro und damit so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Es war ein Zuwachs um 14,4 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Der Gewinn schnellte um ein Viertel auf 39,5 Millionen Euro nach oben.

Größter Kunde der Oberndorfer Waffenschmiede ist die Bundeswehr, die mehr als 250.000 Sturmgewehre und andere Waffen bestellt hat. Zu den Kunden gehören auch Lettland und Norwegen - also Nachbarstaaten Russlands, die als Folge der russischen Krim-Annexion 2014 und dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 mehr Geld in ihre Armee investieren als zuvor. Zu den Konkurrenten gehören Beretta aus Italien, der zur tschechischen CZ-Gruppe gehörende US-Waffenhersteller Colt, Haenel aus Thüringen und Sig Sauer (USA)./wdw/DP/jha