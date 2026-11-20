München (ots) -Der ADAC Publikumspreis, der im Rahmen des Deutschen Tourismuspreises 2026 verliehen wird, geht in diesem Jahr an den Allgäu-Walser-Pass der Allgäu-Walser-Service GmbH. Die digitale Gästekarte erhielt beim bundesweiten Online-Voting mehr als 50 Prozent der über 9.000 abgegebenen Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen die weiteren Finalisten durch.Unter dem Motto "Ein Code für alle Fälle" vereint der Allgäu-Walser-Pass zahlreiche touristische Leistungen in einem digitalen Gästepass. Über den persönlichen QR-Code können Gäste Vergünstigungen nutzen, Tickets buchen und je nach Urlaubsort auch den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen.Das System kommt inzwischen in 40 Gemeinden im Allgäu und im Kleinwalsertal zum Einsatz und vernetzt mehr als 9.000 Gastgeber, fünf Verkehrsverbünde und über 150 Freizeitpartner. Besonders überzeugend ist, dass nicht nur Urlaubsgäste, sondern auch Einheimische von dem Angebot profitieren.Auch die Fachjury würdigte das Projekt und zeichnete den Allgäu-Walser-Pass mit dem zweiten Platz des Deutschen Tourismuspreises aus. Ausschlaggebend waren die hohe Nutzerfreundlichkeit und die gelungene Vernetzung von Tourismus-, Mobilitäts- und Freizeitangeboten über Gemeinde- und Landesgrenzen hinweg. Die Jury war vor allem vom ganzheitlichen Ansatz überzeugt, der Tourismus, Mobilität und Freizeitangebote in einer gemeinsamen digitalen Lösung bündelt und Gästen sowie Einheimischen einen einfachen Zugang zu zahlreichen Leistungen ermöglicht.Der erste Platz des Deutschen Tourismuspreises 2026 geht an die Kieler Woche der Landeshauptstadt Kiel. Mit dem Projekt "Gemeinsam Vielfalt leben" hat die Kieler Woche ein umfassendes Konzept entwickelt, das Teilhabe, Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung fest in Programm, Infrastruktur und Organisation der Großveranstaltung verankert. Die Jury würdigte insbesondere die konsequente Umsetzung sowie die enge Zusammenarbeit von Stadt, Vereinen, Ehrenamtlichen, Sponsoren und weiteren Partnern. Dieser Ansatz zeigt beispielhaft, wie Großveranstaltungen Orte der Begegnung und gesellschaftlichen Teilhabe schaffen können.Auf Rang drei folgt das Naturcamp Lenkgrund der Naturcamp Weidner GmbH im Thüringer Wald. Das Projekt verbindet naturnahes Camping mit digitalen Services und hat ein ehemaliges Freibadgelände am Rennsteig zu einem modernen Begegnungs- und Erlebnisort entwickelt. Die Jury hob insbesondere die Verbindung von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und regionaler Wertschöpfung sowie den Vorbildcharakter für die Revitalisierung brachliegender Infrastruktur hervor.Der Deutsche Tourismuspreis wird jährlich vom Deutschen Tourismusverband (DTV) verliehen. Er würdigt kreative, nachhaltige und zukunftsweisende Projekte, die den Deutschlandtourismus stärken. Der ADAC Publikumspreis ergänzt die Entscheidung der Fachjury um die Stimme der Reisenden.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6394539